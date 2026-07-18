طرح البوستر الرسمي لفيلم «الجواهرجي» استعدادًا لانطلاقه في دور العرض 5 أغسطس

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «الجواهرجي» عن البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لانطلاق عرضه في دور السينما المصرية والعربية اعتبارًا من 5 أغسطس، ليمنح الجمهور لمحة جديدة عن الأجواء الكوميدية والاجتماعية التي يقدمها الفيلم، من خلال تصميم يجمع أبطال العمل في إطار مليء بالحيوية والمرح.

ويتصدر البوستر النجمان محمد هنيدي ومنى زكي، إلى جانب أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، في توليفة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، مع الشعار الدعائي للفيلم: «فيلم جديد للعلاقات اللي محتاجة تجديد».

فيلم الجواهرجي

ويعد «الجواهرجي» من أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم صيف 2026، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يمران بالعديد من الأزمات والمواقف الطريفة، قبل أن يستعينا بخبير علاقات أسرية، لتبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ومن المقرر انطلاقه في دور العرض السينمائي اعتبارًا من 5 أغسطس.