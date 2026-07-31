4 تغيرات في البشرة تنذر بحالة طبية خطيرة

الهالات السوداء حول عينيك أو حب الشباب المزعج في البشرة قد تكشف عن معلومات تتعلق بصحتك أكثر مما تعتقد.

قالت الدكتورة سوزان تايلور، الأستاذة المشاركة في طب الأمراض الجلدية بكلية "بيريلمان" للطب بجامعة بنسلفانيا، خلال برنامج "ميجين كيلي توداي" (Megyn Kelly TODAY)، إن بعض التغيرات التي تطرأ على البشرة قد تكون في الواقع مؤشرات على حالة طبية أكثر خطورة.

التغيرات الأربعة في البشرة إلى حالة طبية خطيرة

1. ترقق شعر الحاجبين

تُعزي العديد من النساء ترقق شعر الحاجبين إلى التقدم في العمر، أو نتف الشعر المتكرر، أو الإفراط في استخدام الشمع لإزالة الشعر. ورغم أن كل هذه العوامل قد تساهم في ترقق الشعر، إلا أنه من المهم الانتباه إلى أنها قد تكون عرضاً لمشكلة صحية كامنة أكثر خطورة؛ إذ يمكن أن يشير ترقق الحاجبين - لا سيما في المناطق القريبة من الصدغين - إلى قصور الغدة الدرقية (حالة تُعرف طبياً باسم "قصور الدرقية" أو Hypothyroidism).

تقول الدكتورة تايلور لـ "كيلي": "عليكِ البحث عن أعراض أخرى؛ فعلى سبيل المثال، يشعر المصابون بقصور الغدة الدرقية بالتعب والخمول، وقد يشعرون بالبرد طوال الوقت. كما قد تصبح البشرة جافة للغاية - بدرجة تفوق الجفاف المعتاد في فصل الشتاء - وقد يعاني الشخص من الإمساك. وإذا اجتمعت لديكِ كل هذه الأعراض، فيجب عليكِ مراجعة الطبيب، حيث يمكن لاختبار دم بسيط تحديد ما إذا كنتِ تعانين من قصور الغدة الدرقية".

2. زيادة شعر الوجه وحب الشباب

بالنسبة للكثيرات، قد يكون نمو شعر الوجه أمراً وراثياً، وقد ترتبط البثور (حب الشباب) ببساطة بالتوتر. ولكن إذا كنتِ تضطرين لإزالة شعر الوجه بشكل متكرر وتعانين من ظهور البثور باستمرار، فقد يشير ذلك إلى إنتاج جسمكِ كميات زائدة من هرمون الذكورة "التستوستيرون".

وفي بعض الحالات، قد تدل هذه الأعراض على خلل في وظائف المبيضين، وهي حالة تُعرف بـ "متلازمة تكيس المبايض" (PCOS)؛ لذا تنصح الدكتورة تايلور بزيارة طبيب أمراض النساء لتلقي العلاج المناسب.

كما يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الأنسولين إلى تحفيز الهرمونات الذكرية المسؤولة عن زيادة إفراز الزيوت، مما يسبب الالتهاب. ويؤدي ذلك بدوره إلى تكسّر الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل البشرة مترهلة ومعرضة للتجاعيد. لذا، يُنصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر -مثل الخبز الأبيض والمشروبات الغازية- للمساعدة في الحد من الارتفاع المفاجئ في مستويات الأنسولين.

3. بقع حمراء على الخدين

يميل وجه بعض الأشخاص إلى الاحمرار بسهولة، بينما يحمرّ وجه البعض الآخر عند الشعور بالحرج أو بعد تناول كميات كبيرة من النبيذ الأحمر.

من المهم الانتباه لما إذا كان خداكِ -أو حتى ذقنكِ- يبدوان محمرين. فإذا اشتد هذا الاحمرار خلال فصل الصيف، فقد يكون ذلك إشارة من جسمكِ إلى إصابتكِ بمرض الذئبة (Lupus)، وهو اضطراب في المناعة الذاتية؛ وفي هذه الحالة، يجب عليكِ استشارة الطبيب على الفور.

وذكرت تايلور أن الأعراض الأخرى تشمل "التهاب المفاصل، وآلام المفاصل والعضلات، والخمول، ولكنها قد تقتصر أحياناً على مجرد احمرار في الوجه".

4. الهالات السوداء تحت العينين

تظهر الهالات السوداء أو الأكياس تحت العينين عندما تتورم وسائد الدهون المحيطة بالعين -والممتلئة بالسوائل- أو تتحرك خارج مواضعها الطبيعية، مما يؤدي إلى بروز تلك المناطق.

قد تكون الهالات السوداء تحت العينين علامة على الإفراط في تناول الملح، أو قد تشير إلى أن الحساسية المزمنة تتسبب في تمدد الأوعية الدموية القريبة من العينين وتسرب السوائل منها. أما إذا صاحب ذلك احمرار أو بقع داكنة حول العينين، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإصابة بمرض "التهاب الجلد والعضلات" (dermatomyositis).

يرتبط هذا الاضطراب المناعي الذاتي بآلام العضلات، والشعور بألم عند اللمس، وضعف العضلات؛ حيث ذكر الدكتور تايلور أن المصابين بهذا المرض قد يواجهون صعوبة حتى في رفع أذرعهم لتمشيط شعرهم أو في صعود الدرج.

المصدر: today.