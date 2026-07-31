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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمرضى ضغط الدم.. 3 عادات يومية تدعم صحتك بشكل جيد

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

بدء يومك بعادات صحية يدعم ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام، دمج عادات صباحية صغيرة وبسيطة مع روتينك اليومي يسهل عليك الالتزام بها ويساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.

عادات صحية لمرضى الضغط 

- استيقظ في وقت ثابت كل يوم

ربما سمعتَ من قبل أنه من المهم الالتزام بجدول نوم منتظم، أي الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، ولكن هل تعلم أن القيام بذلك يمكن أن يساعد بالفعل في ضبط ضغط الدم ؟

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون لوقت متأخر في عطلات نهاية الأسبوع أو يغيرون مواعيد نومهم واستيقاظهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين يحافظون على جدول نوم منتظم

- تناول فطورًا صحيًا

يُعدّ نظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) نظامًا غذائيًا شائعًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ويتضمن هذا النظام الحدّ من تناول الوجبات الدسمة والملح ومنتجات الألبان كاملة الدسم والسكر، وبدلًا من ذلك، يوصي النظام بإضافة الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي: 

المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، نظام داش الغذائي .

الفواكه

الخضراوات

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان قليلة الدسم وخالية الدسم

سمكة

دواجن قليلة الدسم

البقوليات

- ابدأ يومك بالتمارين الرياضية

توصي إرشادات النشاط البدني بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً (إلى جانب يومين من تمارين تقوية العضلات أسبوعياً). 

قد يبدو الأمر كثيرًا، لكن يمكنك تقسيمه إلى فترات تمرين أقصر، يفضل البعض المشي لمدة 30 دقيقة خمس مرات أسبوعيًا، بينما يستمتع آخرون بالمشي لبضع دقائق خلال اليوم، أيًا كان ما تفضله، فكّر في بدء يومك بالتمرين

المصدر verywellhealth 

ضغط الدم علاج ضغط الدم نصائح لمرضى الضغط

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