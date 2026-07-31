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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة في باكستان.. مقتل 34 عاملا بعد انفجار منجم للفحم بإقليم بلوشستان

انفجار منجم للفحم بإقليم بلوشستان
انفجار منجم للفحم بإقليم بلوشستان
ناصر السيد

قالت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان يوم الجمعة إن انفجاراً في منجم للفحم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 عاملاً في جنوب البلاد، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المزيد من عمال المناجم المفقودين.


وقع انفجار، يُشتبه في أنه ناجم عن غاز الميثان، في منجم بالقرب من عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالموارد يوم الخميس، مما أدى إلى عملية إنقاذ استمرت طوال الليل، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وقالت هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان الجنوبي في بيان لها في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "وفقًا للمعلومات الواردة من الفرق المنتشرة، تم انتشال 34 جثة".
وأضاف البيان: "لا تزال عملية الإنقاذ المشتركة جارية لتحديد مكان عمال المناجم المحاصرين المتبقين وانتشالهم"، دون تحديد عدد الذين كانوا في المنجم وقت وقوع الانفجار. 
قال شهود عيان إنه بعد سماع دوي الانفجار، هرع عدد غير معروف من عمال المناجم في المنطقة لمحاولة الوصول إلى العمال الموجودين في الداخل.


وقال أحمد زاده، وهو عامل منجم في الموقع، لوكالة فرانس برس: "نزل عمال مناجم آخرون إلى المنجم بعد الانفجار للقيام بعملية إنقاذ، لكنهم لقوا حتفهم أيضاً".
وتجمع الأقارب ورجال الإنقاذ وعمال المناجم عند مدخل المنجم في سورانج، على بعد حوالي 50 كيلومتراً (31 ميلاً) من عاصمة المقاطعة كويتا، أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ.
قام رجال الإنقاذ والعمال، بعضهم يرتدي خوذات واقية لكن معظمهم يرتدي ملابس عادية، بإخراج الجثث من النفق الخرساني، وبعضها مغطى بالسخام الأسود. 
قاموا بنقلهم على نقالات إلى المركبات وسيارات الإسعاف المنتظرة بالقرب من مدخل المنجم. 
تُعد حوادث التعدين شائعة في باكستان، وخاصة في بلوشستان، وقد دعت حركات حقوق العمال سابقاً إلى رفع معايير السلامة وإنفاذها في هذا القطاع. 


تتخلف بلوشستان، وهي أفقر مقاطعات باكستان وأكبرها مساحة، عن بقية البلاد في كل مؤشر تقريبًا، بما في ذلك التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية، لكنها غنية بالموارد بما في ذلك الفحم - بالإضافة إلى احتياطيات الذهب والنحاس الأكثر ربحية. 

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