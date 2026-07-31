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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال طيار ماليزي في إندونيسيا بعد ضبط 26 كيلو مخدرات

الخطوط الجوية الماليزية
الخطوط الجوية الماليزية
ناصر السيد

ألقت إندونيسيا القبض على طيار ماليزي يُزعم أنه قام بتهريب 26 كيلوجراماً من عقار MDMA المؤثر على العقل إلى العاصمة جاكرتا أثناء قيامه بعمله وتحت تأثير المخدرات، حسبما ذكرت إدارة الجمارك يوم الجمعة.


تم إلقاء القبض على الطيار، البالغ من العمر 39 عاماً، يوم الأربعاء في مطار جاكرتا الرئيسي، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
قال مسؤول الجمارك هينكي توموان بارليندونجان أريتونانج في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الطيار، الذي تم التعرف عليه بالأحرف الأولى MS، كان قد قاد للتو طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من كوالالمبور إلى جاكرتا.


وذكرت إدارة الجمارك أن الطيار، الذي تم اعتباره مشتبهاً به جنائياً، أحضر مادة MDMA في حقيبة إلى جاكرتا بناءً على طلب شخص مجهول الهوية مع وعد بمكافأة قدرها 50 ألف رينغيت (12239.90 دولارًا).
وقال هينكي إن الطيار كان تحت تأثير الكوكايين والميثامفيتامين بعد إجراء اختبار البول، مضيفاً أن السلطات الإندونيسية والماليزية على اتصال.
قال هينكي إن الطيار كان ساعي بريد.


امتنعت الخطوط الجوية الماليزية عن التعليق على القضية نظراً لكونها قيد التحقيق، لكنها أكدت أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال سوء السلوك، وأنها تجري حالياً مراجعة داخلية للمسألة. 

وأضافت الشركة أنها ستتعاون مع السلطات المختصة.
إندونيسيا لديها قوانين صارمة بشأن المخدرات، وفي عام 2015 أعدمت أستراليين اثنين في شبكة المخدرات المعروفة باسم "بالي ناين" لمحاولتهما تهريب الهيروين من جزيرة بالي السياحية.

فضيحة تهز قطاع الطيران اعتقال طيار ماليزي إندونيسيا هريب المخدرات الخطوط الجوية الماليزية

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