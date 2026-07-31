الصحة العالمية تحذر: 3.8 مليار شخص مصابون بالهربس ومعظمهم لا يعلم

الهربس من أكثر الأمراض الفيروسية شيوعًا في العالم، ومع ذلك لا يزال محاطًا بالخرافات والوصمة والمعلومات المغلوطة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُقدّر عدد المصابين بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) بنحو 3.8 مليار شخص دون سن الخمسين، أي ما يُعادل 64% من سكان العالم. إضافةً إلى ذلك، يُصاب 520 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا بفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV-2)، وهو السبب الرئيسي للهربس التناسلي.

النتيجة اللافتة هي أن معظم الأشخاص لا يعلمون حتى أنهم مصابون، لأن الفيروس غالباً ما يسبب أعراضاً خفيفة أو لا يسبب أي أعراض على الإطلاق. إليك ما تحتاج معرفته عن الهربس، أعراضه، طرق انتقاله، علاجه، والوقاية منه.

ما هو الهربس؟



فيروس الهربس البسيط (HSV) هو عدوى فيروسية مزمنة تنتشر بشكل أساسي عن طريق التلامس المباشر بين الجلدين. بمجرد دخول الفيروس إلى الجسم، يبقى كامنًا في الخلايا العصبية، ويمكن أن ينشط دوريًا، مسببًا نوبات. يوجد نوعان رئيسيان منه:

فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1): يُسبب عادةً الهربس الفموي أو قروح البرد حول الفم. ومع ذلك، يُمكن أن يُسبب أيضًا الهربس التناسلي عن طريق الجنس الفموي. تُشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 376 مليون إصابة بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول هي إصابات تناسلية.



فيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV-2): ينتقل بشكل شبه حصري عن طريق الاتصال الجنسي، وهو السبب الرئيسي للهربس التناسلي. تصاب النساء به أكثر من الرجال لأن انتقاله من الذكور إلى الإناث أكثر فعالية.



لماذا لا يعلم الكثير من الأشخاص أنهم مصابون به؟



أحد أهم أسباب انتشار الهربس على نطاق واسع هو أن العديد من المصابين لا تظهر عليهم أعراض ملحوظة. حتى بدون تقرحات ظاهرة، يمكن للأشخاص نقل الفيروس دون علمهم إلى شركائهم الجنسيين. وعند ظهور الأعراض، تبدأ عادةً بوخز وحرقة وحكة.

ويتبع ذلك عادةً ظهور بثور أو قرح مؤلمة.

كيف يكون الشعور عند الإصابة بنوبة الهربس؟



غالباً ما يكون التفشي الأول هو الأشد خطورة وقد يشمل ما يلي:

بثور أو قروح مؤلمة

حمى

تضخم الغدد الليمفاوية

آلام الجسم

صداع

التهاب الحلق (الهربس الفموي)

عادةً ما تكون النوبات اللاحقة أخفّ وأقصر مدةً ومقتصرة على المنطقة المصابة. تشمل المحفزات الشائعة الإجهاد النفسي، والحمى أو المرض الطويل، والحيض، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، والإصابات الجسدية أو العمليات الجراحية.



هل يمكن أن يؤدي الهربس إلى مشاكل صحية خطيرة؟



على الرغم من أن الهربس عادةً ما يكون قابلاً للسيطرة، إلا أنه قد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV-2) يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) بنحو ثلاثة أضعاف. كما أن الأشخاص المصابين بكلا الفيروسين أكثر عرضة لنقل فيروس نقص المناعة البشرية. وتشمل المضاعفات النادرة ولكنها خطيرة ما يلي:

الهربس الوليدي، حيث ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الولادة.

التهابات العين (التهاب القرنية الهربسي)، والتي يمكن أن تهدد البصر.

التهابات الدماغ مثل التهاب الدماغ، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



هل يوجد علاج للهربس؟



لا يوجد حاليًا علاج أو لقاح للهربس. مع ذلك، يمكن للأدوية المضادة للفيروسات السيطرة على العدوى بفعالية. يصف الأطباء عادةً الأسيكلوفير، والفالاسيكلوفير، والفامسيكلوفير. يساعد بدء العلاج خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض على تقصير مدة النوبات وتقليل حدتها.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة، يمكن للعلاج الوقائي اليومي أن يقلل من حدة النوبات ويخفض من احتمالية نقل الفيروس إلى الشركاء. تتضمن بعض التدابير الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ما يلي:

تجنب التقبيل أو ممارسة النشاط الجنسي أثناء تفشي المرض.

لا تشارك مرطبات الشفاه أو أدوات الطعام أو المشروبات أثناء نوبات الهربس الفموي.

أبلغي مقدمي الرعاية الصحية عن الهربس التناسلي أثناء الحمل.

