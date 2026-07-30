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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قنبلة موقوتة داخل منزلك..أخطاء يومية تزيد خطر الحرائق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، خاصة الشواحن والمشتركات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات. 

وفي هذا السياق، حذر الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، من عدد من الممارسات اليومية التي قد تتحول إلى سبب مباشر في اندلاع حرائق، مؤكدًا أن الالتزام بإرشادات السلامة واستخدام الشواحن الأصلية يقللان بشكل كبير من احتمالات وقوع الحوادث.

الحرارة عدو الشواحن الكهربائية

شاحن كهرباء

أكد الدكتور أحمد الشناوي أن تعريض الشواحن لدرجات حرارة مرتفعة، مثل وضعها بالقرب من البوتاجاز أو الفرن الكهربائي أو جهاز الأير فراير، يؤدي إلى تلف مكوناتها الداخلية، وقد يتسبب في انفجارها أو احتراقها.

وأشار إلى أن ترك الشواحن تحت أشعة الشمس أو في أماكن شديدة الحرارة يؤدي إلى تدهور المكونات الإلكترونية وذوبان الأسلاك، لافتًا إلى أن انبعاث رائحة احتراق من الشاحن يعد مؤشرًا على بدء تلفه ويستلزم التوقف عن استخدامه فورًا.

استخدام الشاحن المناسب لكل جهاز

ميزات شاحن شاومي

وأوضح خبير الطاقة الكهربائية أن من الأخطاء الشائعة استخدام شاحن التابلت لشحن الهاتف المحمول أو العكس، مؤكدًا أن تشابه شكل الشواحن لا يعني تطابق مواصفاتها الكهربائية، إذ يحتاج كل جهاز إلى شاحن مصمم بقدرة مناسبة له.

ونصح بتمييز الشواحن داخل المنزل لتجنب استخدامها مع أجهزة غير مخصصة لها، حفاظًا على سلامة الأجهزة وتقليل مخاطر التلف.

تحذير من الشواحن مجهولة المصدر

وشدد الشناوي على ضرورة تجنب شراء الشواحن المقلدة أو مجهولة المصدر، موضحًا أنها تُصنع غالبًا من مواد لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يزيد من احتمالات انصهارها وحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلى اندلاع حرائق.

كما دعا إلى عدم ترك الهاتف متصلًا بالشاحن أثناء مغادرة المنزل، لتقليل أي مخاطر قد تنتج عن حدوث عطل مفاجئ.

أفضل شاحن

المشتركات الكهربائية.. استخدام خاطئ قد يشعل الحرائق

وفيما يتعلق بالمشتركات الكهربائية، أوضح الشناوي أن اختيار المشترك يجب أن يتناسب مع الأحمال الكهربائية للأجهزة المستخدمة، مشيرًا إلى أن الأجهزة عالية الاستهلاك، مثل الأفران الكهربائية والأير فراير والغسالات، تحتاج إلى مشتركات تتحمل شدة تيار أعلى.

وحذر أيضًا من توصيل مشترك كهربائي داخل آخر، مؤكدًا أن هذه الممارسة تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك وزيادة احتمالات حدوث حرائق داخل المنازل.

درجات الحرارة الصيف الأجهزة الكهربائية فصل الصيف

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