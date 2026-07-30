وزير الرياضة يشيد بتعاون اتحاد الخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد يمثل نموذجًا للعمل المشترك الهادف إلى توفير أفضل الأجواء لجميع أبطال المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم عقد لقاء ودي بحضور مسؤولي الوزارة والاتحاد وأسرة فريدة ابو هاشم لاعبة المنتخب الوطني، في إطار الحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وتعزيز التوافق حول آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصلحة العليا للمنتخب الوطني ويوفر أفضل بيئة ممكنة لجميع اللاعبين واللاعبات.

وأكد جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع أبطال مصر دون تمييز، وتسعى بالتعاون مع الاتحادات الرياضية إلى تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري للخماسي الحديث يضم نخبة متميزة من الأبطال أصحاب الإنجازات، وفي مقدمتهم أحمد الجندي، ملك إسماعيل، معتز وائل، محمد حسن، وفريدة أبو هاشم، إلى جانب العديد من المواهب الواعدة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث يعد من أنجح الاتحادات الرياضية المصرية، لما حققه من إنجازات أولمبية وعالمية خلال السنوات الأخيرة، والتي رسخت مكانة مصر في صدارة التصنيف العالمي للعبة، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم كامل الدعم للاتحاد وأبطاله لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وجاء اللقاء بعد اتصالات وجهود لتقريب وجهات النظر شارك فيها الإعلامي بليغ أبو عايد، قبل أن تستضيف وزارة الشباب والرياضة الاجتماع التنسيقي الذي انتهى إلى توافق كامل بين جميع الأطراف.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وأن الهدف المشترك هو الحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، وتوفير أفضل الظروف لأبطاله من أجل المنافسة والاستمرار على منصات التتويج العالمية والأولمبية.