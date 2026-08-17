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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يقنع حسين عبداللطيف بالاستمرار في منصبه مديرا فنيا لمنتخب 2009

حسين عبداللطيف
حسين عبداللطيف
القسم الرياضي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تطورات جديدة بشأن مستقبل حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، وموقفه من الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه عرضًا لتولي تدريب فريق الاتحاد الليبي.

حسين عبداللطيف يقترب من الاستمرار في منصبه كمدير فني  

 

وأكد المصدر أن مسؤولي اتحاد الكرة دخلوا في مفاوضات مع حسين عبداللطيف خلال الساعات الماضية، من أجل إقناعه بالاستمرار في قيادة منتخب 2009، وعدم الرحيل لخوض تجربة التدريب في الدوري الليبي.

وأوضح أن اتحاد الكرة تمسك باستمرار حسين عبداللطيف في منصبه، خاصة في ظل قناعة المسؤولين بقدراته الفنية، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على استقرار المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء تغيير في الجهاز الفني في هذا التوقيت.

وأضاف المصدر أن مسؤولي اتحاد الكرة قدموا وعودًا لحسين عبداللطيف بتحسين المقابل المادي الذي يحصل عليه، وزيادة راتبه، وذلك ضمن محاولات إقناعه بالبقاء والاستمرار في قيادة منتخب مصر مواليد 2009.

تفاصيل اتفاق حسين عبد اللطيف مع الاتحاد الليبي 

 

وكان حسين عبداللطيف قد توصل إلى اتفاق مع نادي الاتحاد الليبي، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، قبل أن يتدخل مسؤولو اتحاد الكرة لإقناعه بالعدول عن فكرة الرحيل والاستمرار مع المنتخب.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدمًا خلال الساعات الأخيرة، وأن هناك رغبة من جانب اتحاد الكرة في حسم الملف سريعًا، مع انتظار القرار النهائي لحسين عبداللطيف بشأن مستقبله.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في موقف المدير الفني، في ظل تمسك اتحاد الكرة باستمراره، مقابل العرض الليبي الذي كان قد توصل لاتفاق مبدئي بشأنه استمراره مع المنتخب الوطني من عدمه في الفترة القادمة.
 

حسين عبداللطيف اتحاد الكرة الاتحاد الليبي الدوري المصري الجبلاية

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