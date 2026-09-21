أبرزها الكلاسيكو.. رابطة "لا ليجا" تعلن مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" اليوم "الاثنين" رسميًا مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027، التي ستكون أبرزها مواجهة الكلاسيكو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتبدأ مباريات الجولة يوم الجمعة 23 أكتوبر بمواجهة وحيدة حيث يلتقي ديبورتيفو ألافيس على أرضه أمام مالقة، ثم تستكمل مباريات الجولة يوم السبت 24 أكتوبر بـ 4 مواجهات أولها رايو فاييكانو الذي يستضيف على أرضه إلتشي.

وستكون ثاني مباريات اليوم مواجهة راسينج سانتاندير ضد إسبانيول على ملعب الأول، كما يستضيف فالنسيا فريق فياريال، وستكون آخر مواجهات اليوم بين أتليتكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا على ملعب ميتروبوليتانو.

وفي ثالث أيام الجولة الأحد 25 أكتوبر، تُقام 4 مباريات يأتي على رأسها مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، كما يستضيف أتليتك بلباو على ملعبه خيتافي ويواجه سيلتا فيجو على ملعبه ووسط جماهيره فريق ريال بيتيس، فيما يستضيف ريال سوسيداد على ملعبه ليفانتي.

وتختتم الجولة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر بمواجهة بين إشبيلية وأساسونا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات فيما يبتعد الفريق الملكي في المركز الرابع برصيد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات والهزيمة في مباراتين آخرهما أمام أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة.