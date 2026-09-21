مدير عام أوقاف الوادي الجديد يعقد اجتماعا بالأئمة

​في إطار الحرص المستمر على الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والتثقيفي للأئمة والعلماء بمحافظة الوادي الجديد، عقد رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً بالسادة الأئمة والخطباء بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، بحضور إبراهيم محمد أحمد، مدير شئون الإدارات بالمديرية، ومحمد عبد الظاهر علي، مدير إدارة أوقاف الخارجة، وعاطف الديب، مسئول المأموريات بمصلحة الضرائب العقارية.

​استهل الشيخ رمضان يوسف صالح الاجتماع بكلمة جامعة أشاد فيها بالدور الريادي والأصالة التي يضطلع بها أئمة وعلماء الأوقاف في بناء الوعي الرشيد وترسيخ قيم المواطنة والصالح العام، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام والكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية الصارمة المنظمة للعمل الدعوي داخل المساجد، كما شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، وضبط الخطاب الديني ليكون منبراً هادفاً للنور والتنوير، داعياً إلى التوسع في إقامة المقارئ القرآنية والأسابيع الثقافية والأنشطة التثقيفية لمختلف الفئات العمرية، مع الاستمرار في تنفيذ الجولات والمتابعات الميدانية المكثفة بكافة المساجد والزوايا لضمان استقرار سير العمل على أكمل وجه.

​عقب ذلك، انتقل الحوار إلى عاطف الديب، مسئول المأموريات بمصلحة الضرائب العقارية، والذي ألقى كلمة تفصيلية موسعة تناول فيها أحكام وقوانين الضرائب العقارية واللوائح المنظمة لها، مبيناً الأهداف التنموية لهذه التشريعات وكيفية تعزيز الموارد العامة التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح عاطف الديب آليات الإعفاءات الضريبية وطرق السداد والتسهيلات المقدمة للمواطنين لرفع أي غموض أو لبس حول هذه الإجراءات، مستعرضاً الأبعاد المجتمعية والتوعوية للضرائب العقارية، ومؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه السادة الأئمة والعلماء بصفتهم قادة رأي ومحل ثقة لدى المجتمع، لتبسيط هذه القوانين والمفاهيم الوطنية والرد على استفسارات الجمهور وتوعيتهم بالواجبات والأنشطة التنظيمية من خلال خطب الجمعة والندوات واللقاءات التثقيفية المقامة بالمساجد.

​واختُتم اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور، مع التأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين مديرية الأوقاف ومختلف المؤسسات الخدمية والتنفيذية والمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بالرسالة الدعوية والمجتمعية وخلق بيئة واعية تسهم في خدمة أبناء المحافظة.



