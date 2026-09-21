قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
«نفق نتنياهو السري».. ممر تحت الأرض من منزله إلى الكنيس في عيد الغفران
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل
رئيس الوزراء القطري منتقدا إسرائيل: تتنصل من التزاماتها في غزة.. ويدعو لإطار أمني مع إيران
التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
"رخصة القتل" تفجر الشارع الفرنسي.. 50 ألف متظاهر واشتباكات مع الشرطة في عدة مدن
وزير السياحة: نمو الحركة الوافدة لمصر بنسبة 4% منذ بداية العام وحتى سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير عام أوقاف الوادي الجديد يعقد اجتماعا بالأئمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

​في إطار الحرص المستمر على الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والتثقيفي للأئمة والعلماء بمحافظة الوادي الجديد، عقد رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً بالسادة الأئمة والخطباء بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، بحضور إبراهيم محمد أحمد، مدير شئون الإدارات بالمديرية، ومحمد عبد الظاهر علي، مدير إدارة أوقاف الخارجة، وعاطف الديب، مسئول المأموريات بمصلحة الضرائب العقارية.  

​استهل الشيخ رمضان يوسف صالح الاجتماع بكلمة جامعة أشاد فيها بالدور الريادي والأصالة التي يضطلع بها أئمة وعلماء الأوقاف في بناء الوعي الرشيد وترسيخ قيم المواطنة والصالح العام، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام والكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية الصارمة المنظمة للعمل الدعوي داخل المساجد، كما شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، وضبط الخطاب الديني ليكون منبراً هادفاً للنور والتنوير، داعياً إلى التوسع في إقامة المقارئ القرآنية والأسابيع الثقافية والأنشطة التثقيفية لمختلف الفئات العمرية، مع الاستمرار في تنفيذ الجولات والمتابعات الميدانية المكثفة بكافة المساجد والزوايا لضمان استقرار سير العمل على أكمل وجه.  

​عقب ذلك، انتقل الحوار إلى عاطف الديب، مسئول المأموريات بمصلحة الضرائب العقارية، والذي ألقى كلمة تفصيلية موسعة تناول فيها أحكام وقوانين الضرائب العقارية واللوائح المنظمة لها، مبيناً الأهداف التنموية لهذه التشريعات وكيفية تعزيز الموارد العامة التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح عاطف الديب آليات الإعفاءات الضريبية وطرق السداد والتسهيلات المقدمة للمواطنين لرفع أي غموض أو لبس حول هذه الإجراءات، مستعرضاً الأبعاد المجتمعية والتوعوية للضرائب العقارية، ومؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه السادة الأئمة والعلماء بصفتهم قادة رأي ومحل ثقة لدى المجتمع، لتبسيط هذه القوانين والمفاهيم الوطنية والرد على استفسارات الجمهور وتوعيتهم بالواجبات والأنشطة التنظيمية من خلال خطب الجمعة والندوات واللقاءات التثقيفية المقامة بالمساجد.

​واختُتم اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور، مع التأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين مديرية الأوقاف ومختلف المؤسسات الخدمية والتنفيذية والمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بالرسالة الدعوية والمجتمعية وخلق بيئة واعية تسهم في خدمة أبناء المحافظة.  


 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أوقاف الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

الحكومة الجابونية

الجابون تستهدف جمع 2.01 مليار دولار من الأسواق الدولية في 2027

غزة

تقرير: غارة إسرائيلية تستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

البرلمان العربي يدين اقتحامات المسجد الأقصى واستباحة المقدسات في مدينة القدس

بالصور

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد