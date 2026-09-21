رئيس الأولمبياد الخاص: اللاعبون المصريون لديهم حضور قوي بمختلف المنافسات

قال رئيس الأولمبياد الخاص المصري المهندس هاني محمود إن الدعم الذي يحظى به الأولمبياد الخاص من مؤسسات الدولة كان له دور أساسي في التطور الذي شهدته الرياضة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللاعبين المصريين أصبح لديهم حضور قوي في مختلف المنافسات العربية والدولية، وهو ما ظهر خلال المشاركة الأخيرة للبعثة المصرية في تونس وتحقيقها نتائج مميزة.

وأكد محمود سعادته باستضافة مصر فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة وفود من 13 دولة عربية، والتي تتضمن منافسات في أربع رياضات هي الفروسية، والقوة البدنية، والجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي.

وأضاف "أن مصر ترحب بجميع الوفود العربية المشاركة"، موضحًا أن فعاليات البطولة انطلقت بالموتمر الشباب القادة، بينما شهد يوم السبت إقامة حفل الافتتاح، إلى جانب إجراء الكشف الطبي الشامل على جميع اللاعبين واللاعبات في عدد من التخصصات الطبية، منوهًا بأن المنافسات تستمر حتى 22 سبتمبر، الذي يشهد إقامة حفل الختام وتوزيع الميداليات، على أن تغادر الوفود المشاركة الأراضي المصرية يوم 23 سبتمبر.

وأشار إلى أن جميع الوفود أبدت رغبتها في زيارة المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الزيارة تمثل فرصة للتعرف على الحضارة المصرية والتاريخ العريق، ونقل هذه التجربة إلى أسر وأصدقاء اللاعبين في الدول العربية، بما يسهم في الترويج للسياحة العربية في مصر.

وتحدث عن التطور الذي شهده الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الاستعدادات مستمرة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المنافسات المقرر إقامتها في سلطنة عمان والسعودية والإمارات، بما يضمن استمرار مشاركة اللاعبين المصريين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن إتاحة الملاعب والمنشآت الرياضية أمام لاعبي الأولمبياد الخاص أسهمت بشكل كبير في توفير بيئة مناسبة للتدريب والمنافسة، وساعدت على تنظيم البطولة بالصورة التي تليق بمصر وبالوفود العربية المشاركة، مشيدًا بالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.