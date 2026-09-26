أردا جولر يوجه رسالة إلى مورينيو بعد تألقه مع تركيا.. هل حان وقت خلافة كروس؟

وجه التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، رسالة قوية إلى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الملكي، بعدما قدم أداءً لافتًا مع منتخب بلاده أمام فرنسا، في ظل استمرار الحديث عن حاجة ريال مدريد إلى حل لمشكلة بناء اللعب من وسط الملعب منذ رحيل الألماني توني كروس.

جولر يتألق مع منتخب تركيا

وحصل أردا جولر، البالغ من العمر 21 عامًا، على فرصة قيادة منتخب تركيا أمام فرنسا، بقرار من المدير الفني فينتشنزو مونتيلا، ونجح في استغلال الفرصة رغم خسارة المنتخب التركي.

وظهر جولر بصورة مميزة خلال اللقاء، وكان من أبرز عناصر المنتخب التركي، بعدما ساهم في صناعة الخطورة وخلق العديد من الفرص الهجومية، ليؤكد قدرته على القيام بدور أكبر في مركز صناعة اللعب.

هل يقترب جولر من دور توني كروس؟

ويأتي تألق جولر مع تركيا في وقت تتزايد فيه المطالب بمنحه دورًا أعمق مع ريال مدريد، بدلًا من الاعتماد عليه في مراكز هجومية أو على الأطراف.

ويبرز اللاعب التركي باعتباره أحد الخيارات التي يمكنها المساهمة في تعويض بعض الأدوار التي كان يقوم بها توني كروس، خاصة فيما يتعلق ببناء الهجمات والتحكم في إيقاع اللعب.

ورحل كروس عن ريال مدريد بعد سنوات طويلة قضاها داخل ملعب سانتياجو برنابيو، تاركًا فراغًا في وسط الملعب على مستوى صناعة اللعب والتمرير والتحكم في نسق المباريات.

مورينيو يعتمد على تشواميني وفالفيردي

ويأتي تألق جولر مع المنتخب التركي في توقيت يواجه فيه ريال مدريد نقاشًا حول خياراته في وسط الملعب، في ظل اعتماد مورينيو على أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي.

وفي المقابل، لم يحصل جولر على فرصة لخوض مباراة كاملة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وهو ما يجعل مشاركاته مع منتخب تركيا فرصة مهمة لإثبات قدرته على اللعب بصورة أكثر تأثيرًا في مركز صناعة اللعب.