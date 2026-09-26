أليكس بايينا يهاجم مورينيو بعد ديربي مدريد: «نوبة غضب وعدم معرفة كيفية الخسارة»

تواصلت تداعيات ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بعدما استمر الجدل حول القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، التي انتهت بفوز أتلتيكو بنتيجة 2-1، وسط انتقادات من جانب جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد.

مورينيو يثير الجدل بعد الديربي

وكان مورينيو قد اعترض بقوة عقب نهاية المباراة على أداء الحكم أورتيز أرياس وحكم تقنية الفيديو تروبيو سواريز، مستعرضًا صورًا مطبوعة لحالتين تحكيميتين طالب خلالهما بإشهار البطاقة الحمراء في وجه كوتي روميرو وكانج إن لي، بسبب تدخلاتهما على جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي.

وأثارت طريقة احتجاج المدرب البرتغالي جدلًا واسعًا، خاصة بعد ظهوره أمام وسائل الإعلام وهو يستعرض الصور التي تتعلق بالقرارات التحكيمية.

سيميوني يرد على مورينيو

وسبق أن انتقد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تصرف مورينيو، مؤكدًا ضرورة تحلي المدربين بالمسؤولية عند الحديث عن الحكام والمنافسين.

وقال سيميوني عقب المباراة: «نحن في موقع مميز ونحظى بانتشار إعلامي واسع كمدربين، وعلينا أن نكون حذرين فيما نقوله».

وأضاف: «يجب أن نعرف كيف نحترم الحكم وزملائنا، وعندما يتجاوز أي شخص خط الاحترام، سواء كان اسمه مورينيو أو سيميوني أو فليك أو بيليجريني، فهذا أمر غير مقبول ولا ينبغي تجاوز هذا الحد».

بايينا يوجه انتقادات حادة لمورينيو

وانضم أليكس بايينا، لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني، إلى المنتقدين لتصرفات مورينيو، حيث تحدث عن الواقعة خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده.

وقال بايينا، في تصريحات لشبكة «تيليمادريد»، إن الجدل الدائر حول التحكيم يأتي لصرف الأنظار عن نتيجة المباراة.

وأضاف: «إنه يشتكي لأنه خسر. لو انقلبت الآية، لما كان هناك كل هذا الحديث عن الجدل التحكيمي».

وتابع: «هذا ما يحدث عادة: عندما يخسر ريال مدريد أمام أتلتيكو، يحاولون البحث عن أمور أخرى للتركيز عليها بدلًا من خسارتهم».

بايينا: ما فعله مورينيو نوبة غضب

وواصل لاعب أتلتيكو مدريد هجومه على المدير الفني لريال مدريد، متحدثًا عن الطريقة التي احتج بها مورينيو على القرارات التحكيمية.

وقال بايينا: «هل هي نوبة غضب؟ نعم، تبدو لي كذلك».

واختتم تصريحاته قائلًا: «كل هذا العرض والمشهد يبدو كأنه نوبة غضب وعلامة على عدم معرفة كيفية الخسارة وتقبل الهزيمة».