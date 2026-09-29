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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط طالب تعدى على فتاتين بالضرب في الشارع بالخصوص

المتهم
المتهم
إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي شخص على فتاتين بالسب والضرب بأحد شوارع مدينة الخصوص بالقليوبية.

وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، برصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي شخص على فتاتين بالضرب بأحد الشوارع.
 

وبالفحص بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، تبلغ للقسم من والد المجني عليهما أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بتضرره من طالب لتعديه على ابنتيه بالسب والضرب وذلك لوجود خلافات بينهما وأحد أصدقائهما.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونو رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص أمكن ضبط المشكو في حقه مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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