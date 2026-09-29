محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 850 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 850 طنًا، بواقع 120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و115 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و100 طن بمركز ومدينة بسيون، و80 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة قطور.

كما تم رفع 50 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و40 طنًا بكل من حي أول طنطا، ومركز ومدينة سمنود، ومركز ومدينة السنطة، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.