السفير المغربي بواشنطن: نعمل على توسعة آفاق التنسيق مع الجانب الأمريكي

أكد السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، أن بلاده تعمل على توسيع آفاق التنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال العمراني، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن المغرب يسعى إلى خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، في إطار الاهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مشاركة هذه الفئة في مسيرة التنمية.

وأضاف السفير المغربي أن بلاده تمتلك مؤسسات قوية قائمة على أسس ديمقراطية، مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه المرأة المغربية في الحياة العامة والسياسية، ومؤكدًا أن للمرأة حضورًا أساسيًا في المشهد السياسي بالمملكة.

وتأتي تصريحات العمراني في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الأمريكية تعاونًا في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد والأمن والطاقة والاستثمار، وسط توجه نحو توسيع مجالات الشراكة الثنائية.

وكانت الرباط وواشنطن قد أكدتا في مناسبات عدة أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.

ويركز المغرب في سياسته الاقتصادية والاجتماعية على دعم الشباب وتعزيز فرص التشغيل، في ظل استمرار ملف البطالة وتوفير فرص العمل ضمن أبرز القضايا المطروحة على الساحة الداخلية. كما برزت قضية مشاركة الشباب والاندماج الاقتصادي ضمن محاور النقاش العام في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار السفير إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات المغربية الأمريكية، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

