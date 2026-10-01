قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء
بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟
هيجسيث: إيلون ماسك يقود مشروعًا لتحديد احتياجات الجيش الأمريكي في حروب المستقبل
الخميس 1 أكتوبر.. سعر الدولار في البنوك الآن
أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها
كسر خط مياه 1000 يغرق المدابغ بالفيوم.. المياه تقتحم المنازل والمحال والأهالي يستغيثون
هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب منطقة «هندو كوش» في أفغانستان
مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-10-2026 والقنوات الناقلة
بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيا
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح تلطف الأجواء
ترامب: أسعار النفط ستتراجع بشكل كبير والحرب مع إيران ستنتهي قريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير المغربي بواشنطن: نعمل على توسعة آفاق التنسيق مع الجانب الأمريكي

السفير المغربي لدى الولايات المتحدة
السفير المغربي لدى الولايات المتحدة

أكد السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، أن بلاده تعمل على توسيع آفاق التنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال العمراني، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن المغرب يسعى إلى خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، في إطار الاهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مشاركة هذه الفئة في مسيرة التنمية.

وأضاف السفير المغربي أن بلاده تمتلك مؤسسات قوية قائمة على أسس ديمقراطية، مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه المرأة المغربية في الحياة العامة والسياسية، ومؤكدًا أن للمرأة حضورًا أساسيًا في المشهد السياسي بالمملكة.

وتأتي تصريحات العمراني في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الأمريكية تعاونًا في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد والأمن والطاقة والاستثمار، وسط توجه نحو توسيع مجالات الشراكة الثنائية.

 وكانت الرباط وواشنطن قد أكدتا في مناسبات عدة أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.

ويركز المغرب في سياسته الاقتصادية والاجتماعية على دعم الشباب وتعزيز فرص التشغيل، في ظل استمرار ملف البطالة وتوفير فرص العمل ضمن أبرز القضايا المطروحة على الساحة الداخلية. كما برزت قضية مشاركة الشباب والاندماج الاقتصادي ضمن محاور النقاش العام في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار السفير إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات المغربية الأمريكية، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.
 

السفير المغربي لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني المغرب فرص العمل السفير المغربي العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

سعر الجنيه الذهب

نزل 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة.. الجمعة

وعاظ الأزهر

بعد تصريحات الرئيس السيسي.. تعرف على دور وعاظ الأزهر في نشر الوعي داخل المجتمع

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

ترشيحاتنا

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تشكيل لجنة التحكيم لعام 2027

بالصور

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

بالحمالات.. نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق

نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق
نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق
نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد