الترجي التونسي يتعاقد مع الإسباني بابلو فرانكو لقيادة الفريق

أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع المدير الفني الإسباني بابلو فرانكو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

يأتي تعيين فرانكو في إطار سعي إدارة الترجي لإعادة ترتيب الجهاز الفني والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وسط تطلعات النادي لتحقيق نتائج قوية على المستويين المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الإسباني مهمته مع الفريق خلال الأيام المقبلة، على أن يعكف على التعرف على اللاعبين ووضع برنامجه الفني والتدريبي استعدادًا للمباريات القادمة.

ويأمل مسؤولو الترجي أن يسهم فرانكو بخبراته التدريبية في قيادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.