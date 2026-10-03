الشوط الأول.. كندا تقدم تقدم على مصر 2-0 في دورة الصداقة الدولية للناشئين

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي مصر وكندا للناشئين مواليد 2009 بتقدم كندا بنتيجة 2-0، اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الختامية من دورة الصداقة الدولية المقامة بسويسرا.

سجل هدف كندا الأول اللاعب برنس كايدي في الدقيقة 38، ثم سجل اللاعب تريستان بلايز الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

شهدت بداية الشوط الأول حماسة وندية من جانب المنتخبين المصري والكندي، ومع أفضلية نسبية في الإستحواذ لصالح منتخب مصر، ولكنه تراجع لمنتصف ملعبه بعض الشيئ متأثرا بالنقص العددي

شهدت الدقيقة 24 قيام حكم المباراة بطرد لاعب منتخب مصر مهند مجدي نتيجة التدخل العنيف ضد أحد لاعبي منتخب كندا وعرقلته بشكل متعمد من الخلف

وشهدت الدقيقة 31 أخطر فرص منتخب مصر بإنفراد كامل لـزياد سعودي بحارس كندا، لكنه سددها بغرابة في جسد الحارس

وفي الدقيقة 38 يسجل برنس كايدي الهدف الأول لصالح كندا بتسديدة قوية سكنت على يمين الحارس عبد العزيز محمود

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2009، تشكيل الفراعنة أمام نظيره الكندي، في ختام دورة الصداقة الدولية بسويسرا، بعد أن احتل كل منهما المركز الثالث في مجموعته.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

عبد العزيز محمود - عادل علاء - محمد صبري - محمد السيد " الديزل - محمد جمال - أحمد بشير - مهند مجدي - دانيال تامر- سيف كريم - زياد سعودي - خالد مختار ..

ويجلس على دكة البدلاء كلا من :

مالد عمرو ومحمد عبيد وأدم يوسف وأمير حسن وعبداله عمرو وأحمد صفوت ويوسف عبدالله وأدهم حسيب .

وحسب نظام البطولة، فإن صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى يواجه صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية، والثاني يواجه الثاني، والثالث يواجه الثالث، والرابع يواجه الرابع، لتحديد المراكز للمنتخبات الثمانية المشاركة في الدورة.

كان منتخب الناشئين المصري خسر أمام كولومبيا 2-1 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث، خلف انجلترا المتصدر بـ9 نقاط (العلامة الكاملة)، وكولومبيا 6 نقاط، ثم مصر ثالثا وكوريا الجنوبية رابعا بنقطة واحدة.

في المقابل، خسر منتخب كندا مباراة الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية أمام اسبانيا 2-0، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، بينما تصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية بـ9 نقاط، ثم البرازيل 6 نقاط ثم كندا ثالثا وكوت ديفوار رابعا.