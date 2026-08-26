قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع «هؤلاء المتوحشين» في إيران
معهد الفلك يستعد لرصد الخسوف القمر الثاني والأخير في 2026.. ورؤيته جزئيا في مصر فجر الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الأمريكي ببيروت: إسرائيل لن توقف عدوانها على لبنان.. وحزب الله كلمة السر

عون والسفير الأمريكي لدى لبنان
عون والسفير الأمريكي لدى لبنان
محمود نوفل

أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل أن يسلم "حزب الله" سلاحه.

وأشار السفير الأمريكي لدى بيروت في تصريحات له إلى أن  الحزب لا يريد فعل شيء، متسائلا بإستنكار “فلماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء ؟".


وختم عيسى تصريحاته قائلا : مستعدون للتفاوض مع "حزب الله" إذا كان لديه ما يقدمه.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الحدودية في جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري، بالتزامن مع تحركات ميدانية وعمليات عسكرية في بلدتي الخيام وحولا في قضاء مرجعيون.

وفي الخيام، تنفّذ القوات الإسرائيلية المتمركزة في البلدة عمليات تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي، قرب مدارس "المبرّات"، وسط سماع دوي انفجارات متتالية وتصاعد كثيف للدخان في محيط المنطقة.

وترافقت عمليات التفجير مع إضرام النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات داخل البلدة، ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في عدد من النقاط، وسط تصاعد أعمدة الدخان في أجواء المنطقة.

وتشهد الخيام، بالتزامن مع ذلك، تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة، في وقت تسود فيه حالة من التوتر والحذر بين الأهالي، مع استمرار العمليات التي تستهدف المنازل والأراضي الزراعية في عدد من أحياء البلدة.

وفي السياق ذاته، تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات تجريف في بلدة حولا، في إطار التحركات العسكرية المتواصلة في المنطقة، وسط استمرار حالة التوتر على امتداد عدد من البلدات الحدودية.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على بلدة المنصوري، حيث تستهدف القذائف الإسرائيلية مناطق داخل البلدة ومحيطها، ما يزيد من حدة التوتر الميداني في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية منذ ساعات تحركات عسكرية إسرائيلية متصاعدة، ترافقها عمليات تفجير وتجريف وإحراق للحقول، فيما يبقى الوضع الميداني متوتراً في ظل استمرار هذه العمليات واتساع نطاقها في عدد من البلدات الجنوبية.

السفير الأمريكي لدى لبنان لبنان حزب الله الإعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد