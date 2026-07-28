قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق نقل ثقيل للسير برعونة وعدم وضع غطاء على حمولة السيارة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالسير برعونة وعدم وضع غطاء على حمولة السيارة، ما أدى إلى تساقط الرمال بأحد الطرق بالدقهلية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو “سارية التراخيص”، وقائدها سائق، مقيم بدمياط.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 7 الجارى على النحو المشار إليه.