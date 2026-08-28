فرج عامر: برشلونة يثبت أن الفكر يصنع النجاح.. والفلوس من غير نظام «قول على الدنيا السلام»

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بتجربة نادي برشلونة الإسباني، معتبرا أن الفريق الكتالوني يقدم نموذجا واضحا في كيفية مواجهة الأزمات المالية بالاعتماد على الفكر والتخطيط واستغلال المواهب الشابة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يعجبني برشلونة نادي عنده مشاكل مالية وديون ضخمة، ونظام اللعب النظيف يحتم عليه الالتزام بقواعد مالية صارمة، لم ينكسر ولم يتشائم، بل فكر واستفاد من أكاديمية برشلونة واستقطب لاعبين موهوبين صغار السن».

وأشار رئيس سموحة السابق إلى الدور الذي يقوم به المدير الفني الألماني هانز فليك وجهازه المعاون، مؤكدا أن اختيار اللاعبين يجب أن يعتمد على الكفاءة بعيدا عن المجاملات والعواطف.

وأضاف: «طبعا المدرب هانز فليك وفريقه المعاون أصحاب خبرة وعيون فاحصة ومفيش مجاملة ولا عواطف، ولذلك حققوا نتائج لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين».

واختتم فرج عامر رسالته بالتأكيد أن النجاح لا يرتبط بالإنفاق المالي فقط، بل يحتاج إلى إدارة واعية وفكر ونظام، قائلًا: «دايما الفكر والنظام يصنع النجاح والفلوس، فلوس من غير فكر قول على الدنيا السلام».