قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي
توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا
منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027
هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة
فرن هائل فوق أمريكا.. قبة حرارية تحاصر وتهدد حياة 50 مليون شخص
مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026
الجيش النيبالي يعلن إنقاذ 900 شخص عقب الفيضانات
متاح الآن.. سجل بـ تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2026 عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا تدرس الانسحاب من "أوبك" بالتزامن مع بحث أمريكا الحصول على حصة في حقولها النفطية

فنزويلا تدرس الانسحاب من "أوبك" بالتزامن مع بحث أمريكا الحصول على حصة في حقولها النفطية
فنزويلا تدرس الانسحاب من "أوبك" بالتزامن مع بحث أمريكا الحصول على حصة في حقولها النفطية
أ ش أ

تدرس فنزويلا عن كثب خططًا للانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في خطوة تمثل ضربة جديدة للتكتل النفطي الذي ساهمت كراكاس في تأسيسه قبل أكثر من ستة عقود.

وأفادت مصادر مطلعة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المعلومات، إن فكرة الانسحاب كانت محل نقاش مع مسؤولين أمريكيين دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

ومن شأن قرار الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أن يعكس التحول السياسي الواسع في كاراكاس منذ أن أطاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الفنزويلي لفترة طويلة نيكولاس مادورو، وتولى السيطرة على مبيعات النفط في البلاد.

كما يتجلى تنامي النفوذ الأمريكي في المحادثات التي تجريها واشنطن مع قادة فنزويلا للحصول على حصة كبيرة في حقول النفط بالبلاد، وهو تطور كان من الصعب تصوره قبل عامين فقط.

وبحسب المصادر، فإن المفاوضين من البلدين يناقشون المقترح، وأن أحد الترتيبات المحتملة التي جرت مناقشتها يتمثل في تأجير عدة حقول نفطية لمدة 100 عام.

ورغم أن مثل هذا الاتفاق سيمثل تدخلًا أمريكيًا شبه غير مسبوق في اقتصاد دولة أخرى، فإنه يتماشى أيضًا مع ما يسمى بـ "مبدأ دونرو" الذي يتبناه ترامب لتوسيع النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي.

وكان ترامب قد وصف فنزويلا - في وقت سابق - بـ "الولاية الحادية والخمسون"، وقال إن الولايات المتحدة تسيطر على نفطها.

فنزويلا منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تكتل النفطي ساهمت كراكاس في تأسيسه قبل أكثر من ستة عقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

الأرجنتين

فيفا يقرر تعديلًا مفاجئًا على عقوبات لاعبي الأرجنتين عقب نهائي كأس العالم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-8-2026

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد