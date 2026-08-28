بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 203 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة ( 21 : 27 أغسطس 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 21 أغسطس 2026*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بإحالة مديري ومسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية وسكرتيري ونواب مراكز ومدن (دمياط ـ كفر سعد ـ كفر البطيخ ـ فارسكور ـ رأس البر) بمحافظة دمياط لجهات التحقيق المختصة كلاً فيما يخصه حيال ما تم رصده من مخالفات لإعمال شئونها حيال وقائع مخالفات التعدي علي الأراضي أملاك الدولة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا وجود مخالفات مالية جسيمة بالمخالفة للقانون، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد وكذا مخالفات بملفات التصالح وعدم الرد علي المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، ووجود مخالفات بإدارة التعاقدات والتي من شأنها إهدار المال العام، وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون، ووجود مخالفات بإدارات المخازن والمحال العامة، و انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية علي مستوي المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التنسيق مع الشركات المتخصصة وذات الخبرة في تقنيات معالجة المخلفات غير التقليدية، عقد الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا مع ممثلي شركة سينوما الصينية، لاستعراض ومناقشة التصور الفني المقدم من الشركة بشأن إدارة وتشغيل المدافن الصحية بعدد من المحافظات، إلى جانب بحث آليات التعامل مع كميات المخلفات المتولدة التي تتجاوز الطاقة التشغيلية لمنشآت المعالجة بتلك المحافظات.

*السبت 22 أغسطس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مواصلة مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة وبمشاركة مسئولي وزارة الصناعة الزيارات الميدانية للمحافظات المستهدفه بالمرحلة الأولى لمبادرة القرية المنتجة ، بهدف إجراء التنسيقات اللازمة ومعاينة المواقع المقترحة للمشروعات الصناعية المخططة.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على حي الهرم وحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة الميدانية، والتصدي لكافة صور المخالفات، والعمل على سرعة إنهاء مصالح المواطنين وفقًا للقانون.

*الأحد 23 أغسطس 2026:*

فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بدعم شركات القطاع الخاص في مجالات البيئة والمخلفات وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمجتمعات الريفية، عقد الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعاً مع إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية، لمناقشة مقترح مبادرة لتحويل القرى إلى مجمعات صناعية زراعية صغيرة لدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس 2026 حيث سيشهد تنفيذ واستمرار ثلاثة برامج تدريبية هي برنامج إعداد مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية رقم (1) - المستوى الأول، في إطار إعداد وتأهيل الكوادر المستهدفة لشغل الوظائف القيادية ، والبرنامج الثاني خاص بفنيات التعامل مع منظومة Payroll بالإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف دعم مهارات التعامل مع منظومة المرتبات وتعزيز كفاءة الإجراءات المالية والإدارية ذات الصلة ، كما سيستمر برنامج إعداد رئيس قرية رقم (5) - المستوى الثالث وذلك في أسبوع الثالث والأخير، استكمالًا لمسار إعداد وتأهيل القيادات المحلية ورفع جاهزيتها للتعامل مع متطلبات العمل الميداني.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور كل من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية واللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة- والذي تنفذه الوزارة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ مليون يورو.

*الأثنين 24 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة للتعرف علي الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر، وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026 - 2027 ، في مختلف القطاعات الخدمية ورصف ورفع كفاءة بعض الطرق المحلية وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس انتظام معدلات التنفيذ للمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسليم محافظة جنوب سيناء 826 عمود إنارة للشوارع بمشتملاتها تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 40 وات وارتفاع 7 أمتار كمرحلة ثانية، ومزودة بكامل المشتملات الفنية وجاهزة للتركيب وذلك إستكمالا للمرحلة الأولى التى تم فيها تسليم مايقرب من 1000 عمود إنارة من خلال مشروع جرين شرم التابع للوزارة، بالإضافة إلى 44 جهاز تكييف بقدرة 3 أحصنة بمشتملاتها، ضمن الأصناف الواردة كمنحة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لدعم جهود المحافظة في توسيع استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مسار التحول نحو المدن الخضراء والمستدامة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

*الثلاثاء 25 أغسطس 2026*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود جهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري ، من خلال قطاع شئون الفروع الإقليمية، حيث تم تنفيذ عدد (٧٧) حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية والطبية والمجازر ومدافن مخلفات، وذلك للتأكد من التزام تلك المنشآت بقانون البيئة ولائحته التنفيذية بالفروع الإقليمية على مستوى الجمهورية، كما تم إصدار ١٣٨ موافقة بيئية وإجراء ٥٣ معاينة للمشروعات، إلى جانب إصدار ٢٤ موافقة لمحطات تقوية المحمول والتعامل مع ١٩٥ معاملة ضمن منظومة المحال العامة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة والعمل على احتواء آثار التلوث البترولي الذي تم رصده بالمنطقة البحرية لرأس بدران بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، مع استمرار أعمال المكافحة وحصر أي أضرار والمتابعة الميدانية حتى التأكد من سلامة المنطقة.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والسفير كيم وان-جونج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، مشروع نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة بموقع شبرامنت، والممول من الشريك الكوري الممثل فى وزارة المناخ والطاقة والبيئة الكورية.

وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيزًا للتنسيق والتعاون بين وزارتي العدل والتنمية المحلية والبيئة ، شهد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بحضور الدكتور/ أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» بمجمع الخدمات الحكومية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتزامن مع تشغيل 5 فروع توثيق جديدة بمحافظات المنوفية «طليا – مركز أشمون»، والمنيا «برطباط – مركز مغاغة، وأبشادات – مركز ملوي»، وقنا «جراجوس – مركز قوص»، ودمياط «الوسطاني – مركز كفر سعد».

*الأربعاء 26 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، لمناقشة مقترح تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبوجالوم بمدينة دهب، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي والهوية الثقافية للمناطق ذات القيمة البيئية والسياحية وتنميتها اقتصاديا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة الإستشارية للمشروع.

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة تفقدية لمقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بمنطقة طموه، بطريق مصر أسيوط الزراعي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرص سيادتها على المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الفروع الإقليمية التابعة للوزارة، والوقوف على احتياجاتها والتحديات التي تواجه العاملين بها.

وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بإنفاذ التكليفات الرئاسية الرامية إلى سرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، تتكامل جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، من خلال تنسيق مؤسسي متواصل، لتسريع أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها ومستحقيها، وإتمام إجراءات تسليم الأراضي تمهيدًا لإعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بالتحرك الفورى، وذلك عقب ورود بلاغ من شرطة البيئة والمسطحات يفيد بوجود سيارة نقل (فنطاس ) تقوم بإلقاء مخلفات سائلة لها رائحة نفاذة على مياه بحيرة مريوط.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 27 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئى بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في توجيه الاستثمارات، ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، وذلك بحضور عدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف محافظات الجمهورية حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم دعم محافظة الشرقية بعدد 15 تروسيكل للعمل بمنظومة جمع للمخلفات من القري والوحدات المحلية بمحافظة الشرقية كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى خدمات النظافة بمحافظة الشرقية ومنع التخلص العشوائي من المخلفات.