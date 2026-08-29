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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
رباب الهواري

يستعد فريق توتنهام لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام مباراة توتنهام ونيوكاسل على ملعب توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة من الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

توتنهام يسعى لتعويض البداية الصعبة

يدخل توتنهام المباراة بحثًا عن تصحيح المسار بعد البداية غير الموفقة في الموسم الجديد، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام برينتفورد في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون رد.

ويأمل الجهاز الفني لتوتنهام في ظهور الفريق بصورة مختلفة خلال مواجهة نيوكاسل، خاصة أن المباراة تقام على ملعبه وأمام جماهيره، حيث يسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الأول لهم في المسابقة وتعويض خسارة الجولة الماضية.

نيوكاسل يبحث عن أول انتصار

على الجانب الآخر، يخوض نيوكاسل يونايتد اللقاء بمعنويات أفضل نسبيًا، بعدما نجح في الخروج بنقطة من مواجهة ليفربول في الجولة الأولى، عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشهدت مواجهة نيوكاسل وليفربول إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، بعدما تمكن نيوكاسل من إدراك التعادل في الوقت القاتل، ليحصد الفريق نقطة ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة.

ويتطلع نيوكاسل إلى استغلال حالة توتنهام بعد الخسارة، والعودة من ملعب الأخير بالنقاط الثلاث، من أجل تسجيل انتصاره الأول في الموسم.

التشكيل المتوقع لنيوكاسل أمام توتنهام

ومن المنتظر أن يعتمد نيوكاسل يونايتد على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: حارس المرمى.

خط الدفاع: بورو، فان هيكي، سينيسي، آندي روبرتسون.

خط الوسط: فيرنانديز، ساندرو تونالي، جالاجير.

خط الوسط الهجومي: سافينيو، تيل.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

مواجهة منتظرة بين الفريقين

وتحظى مباراة توتنهام ونيوكاسل باهتمام كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد أول انتصار له في الموسم، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع سعي توتنهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، مقابل طموح نيوكاسل في مواصلة نتائجه الإيجابية

توتنهام نيوكاسل عمر مرموش اخبار الرياضة

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