نجم الأهلي السابق : المارد الأحمر لا ينتظر مجاملات الحكام

نفى أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، صحة ما تردد بشأن وجود مجاملات تحكيمية لصالح النادي الأحمر، مؤكدًا أن هذه الأحاديث عارية تمامًا من الصحة، وأن الأهلي لا يمكن أن يلجأ إلى مثل هذه الأمور.

وقال السيد، في تصريحات ببرنامج "الكلاسيكو"، إن الحكم يدرك جيدًا أن جميع كلماته وتصريحاته يتم تسجيلها، لذلك من المستحيل أن يتحدث بمثل هذه الطريقة أو يدلي بتصريحات تتضمن مجاملة للأهلي.

وشدد لاعب الأهلي السابق على أن الفريق يحقق انتصاراته بفضل مجهوده داخل الملعب، ولا ينتظر أي مجاملات من الحكام لتحقيق الفوز وحصد النقاط.