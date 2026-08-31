إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالطريق الجديد بالسنبلاوين

أصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الجديد أمام الدوران بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص، وهم:

محمد رأفت عبد الخالق إبراهيم، 21 عامًا، أطفيح بالجيزة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم.



هاني سعيد سلام، 37 عامًا، من أطفيح بالجيزة، بجرح قطعي بالركبة اليسرى.

خالد أحمد عبد الرحمن، 41 عامًا، من الصف بالجيزة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالضلوع.



تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وحرر محضرا بالواقعة