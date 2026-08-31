تم تغريمه واستبعد.. رد فعل محمود جهاد بعد خروجه من قائمة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد فعل محمود جهاد لاعب الزمالك بعد قرار خروجه من قائمة الفريق لمواجهة منتخب السويس بتروجيت في بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الزمالك استبعد محمود جهاد من قائمة الفريق في مباراة بتروجت السويس، وبعد معرفته بالقرار ترك الاستاد ورحل.

وواصل: الأمر يبدو طبيعيا لا يستدعي قرار إيقاف اللاعب أو ابعاده عن القائمة ولكن هذا ليس لائق وهل يستدعي اتخاذ قرار ضد اللاعب؟ من الممكن أن تكون وجهة نظري خطأ.

واضاف: الزمالك غرم اللاعب واستبعاده من مباراة منتخب السويس وانتهى الأمر عند ذلك.

موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت

يستضيف الزمالك نظيره بتروجت، مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى وتعادل في الثانية، ويأمل في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

تقام المباراة اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.