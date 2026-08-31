قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية
جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات
الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة
تفاصيل زيارة رئيسة النيابة الإدارية لمجلس الدولة.. مكافحة الفساد المالي والإداري
التعليم العالي: «القاهرة 2026» تسجل أرقامًا قياسية جديدة في تاريخ الألعاب الإفريقية للجامعات
75 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف عن السعر العادل للفراخ والبيض
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة في بنها وطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: محمود جهاد لم يجد اسمه ضمن قائمة مباراة الزمالك وبتروجت فترك المعسكر

شوبير يكشف مفاجأة بشأن محمود جهاد: ملقاش اسمه في القائمة ساب المعسكر ومشي
شوبير يكشف مفاجأة بشأن محمود جهاد: ملقاش اسمه في القائمة ساب المعسكر ومشي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس استبعاد محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قائمة الفريق لمواجهة السويس بتروجت، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن محمود جهاد غادر المعسكر بعدما علم بعدم وجود اسمه في قائمة الزمالك، موضحًا أن اللاعب لم يكن ضمن البدلاء، وبالتالي لم يكن مطالبًا بالجلوس على دكة البدلاء.

وأضاف: «الزمالك استبعد محمود جهاد من قايمة الفريق في مباراة بتروجت السويس، لأنه لما ملقاش اسمه في القايمة راح سايب المعسكر وروح، ماشي عادي، ما هو مش في القايمة ولا قاعد على الدكة، يتفرج في البيت بقى».

وأشار شوبير إلى أن تصرف اللاعب لم يكن لائقًا من الناحية الاحترافية، لكنه تساءل عن مدى استحقاقه لعقوبة الاستبعاد أو الغرامة، قائلًا: «هو طبعًا مش من اللائق علشان أكون أمين يعني، لكنه ده هل يستدعي الاستبعاد أو الغرامة؟ معرفش».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أنه كان سيقول الرأي نفسه حال وقوع الموقف داخل النادي الأهلي، قائلًا: «هتقولي لو حصل في الأهلي؟ هقولك نفس الكلام».

شوبير استبعاد محمود جهاد محمود جهاد الدوري المصري السويس بتروجت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

وليد هندي

استشاري نفسي يكشف سبب إقبال السيدات على مسلسلات الجرائم والعنف

أرشيفية

السالمونيلا والبيض والدواجن.. هل هناك خطر على المصريين؟.. الصحة وشعبة البيض توضح

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد