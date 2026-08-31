شوبير: محمود جهاد لم يجد اسمه ضمن قائمة مباراة الزمالك وبتروجت فترك المعسكر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس استبعاد محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قائمة الفريق لمواجهة السويس بتروجت، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن محمود جهاد غادر المعسكر بعدما علم بعدم وجود اسمه في قائمة الزمالك، موضحًا أن اللاعب لم يكن ضمن البدلاء، وبالتالي لم يكن مطالبًا بالجلوس على دكة البدلاء.

وأضاف: «الزمالك استبعد محمود جهاد من قايمة الفريق في مباراة بتروجت السويس، لأنه لما ملقاش اسمه في القايمة راح سايب المعسكر وروح، ماشي عادي، ما هو مش في القايمة ولا قاعد على الدكة، يتفرج في البيت بقى».

وأشار شوبير إلى أن تصرف اللاعب لم يكن لائقًا من الناحية الاحترافية، لكنه تساءل عن مدى استحقاقه لعقوبة الاستبعاد أو الغرامة، قائلًا: «هو طبعًا مش من اللائق علشان أكون أمين يعني، لكنه ده هل يستدعي الاستبعاد أو الغرامة؟ معرفش».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أنه كان سيقول الرأي نفسه حال وقوع الموقف داخل النادي الأهلي، قائلًا: «هتقولي لو حصل في الأهلي؟ هقولك نفس الكلام».