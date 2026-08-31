أحمد شوبير ينتقد أوضاع الإسماعيلي: الناس مش بتعرف قيمة الحاجة غير لما تفقدها

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، الأوضاع التي يمر بها النادي الإسماعيلي، في ظل النتائج والأزمات التي تهدد مستقبل الفريق، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى تدخل من أبناء ورجال الأعمال القادرين على دعمه وإعادته إلى الطريق الصحيح.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «تفضل تعمل مناشدات الإسماعيلي والقصة والحدوتة، وفي الآخر الإسماعيلي مهدد بالهبوط للدرجة التالتة، وخناقات بين الجماهير والمدرب، ومش لاقيين مدرب يدرب الفريق».

وأضاف: «طب فين الناس اللي ممكن تساعد؟ فين الناس اللي ممكن توقف الفريق على رجله؟ فين محمد مصيلحي بتاع الإسماعيلي؟ فين سيد متولي أو كامل أبو علي بتاع الإسماعيلي؟».

وتابع شوبير منتقدًا حالة الانقسام داخل النادي: «مفيش، لأن الناس طفشت العثمانيين، دخلنا في الشعبوية الغريبة جدًا، إنه محدش عاجبه حد، والله العظيم ما ينفع».

واختتم حديثه قائلًا: «على فكرة الناس مش بتعرف قيمة الحاجة غير لما تفقدها، أنتوا اللي مش بتحافظوا على النعمة».