أحمد شوبير يكشف كواليس مثيرة عن دمج الأندية: «في إصرار غريب إن الدمج يبوظ»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن وجود ما وصفه بـ«إصرار غريب» على إفشال تجربة الدمج بين الأندية، مشيرًا إلى أن أحد طرفي الشراكة غير راضٍ عن الوضع الحالي، رغم موافقته على المشاركة بهدف المساهمة في حل الأزمة.

وقال أحمد شوبير: «في إصرار غريب على إن الدمج بين الأندية يبوظ».

وأضاف: «عايز أقولك إن واحد من الناديين اللي عامل الشراكة دي مش طايق نفسه، اللي هو مش طايق نفسه».

وأوضح شوبير أن أحد الناديين وافق على الدخول في الشراكة بهدف المساعدة في تجاوز المشكلات، قائلًا: «قالك أنا قبلت عشان أكون جزء من العلاج، لكن للأسف مبيحصلش».

وتأتي تصريحات أحمد شوبير في ظل الجدل المثار حول تجارب الشراكة والدمج بين الأندية، وما تواجهه من تحديات قد تؤثر على استمراريتها وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وشدد شوبير من خلال تصريحاته على أن استمرار الخلافات والعقبات قد يهدد نجاح تجربة الدمج، خاصة في ظل وجود طرف يرى أنه لم تتحقق النتائج المرجوة من المشاركة، رغم دخوله التجربة بهدف المساهمة في العلاج وحل المشكلات.