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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من صعود السلم إلى تنظيف الأسنان.. جمال شعبان يكشف نصائح بسيطة للوقاية من الجلطات

القلب
القلب
البهى عمرو

قد تبدو بعض العادات اليومية بسيطة ولا تستحق الاهتمام، إلا أن تأثيرها على صحة القلب قد يكون كبيرًا، بداية من الحركة المنتظمة وصعود السلم، وصولًا إلى الاهتمام بنظافة الفم والأسنان. 

وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عددًا من النصائح التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الجلطات.

صعود السلم والحركة المنتظمة

 

الدكتور جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان أن الوقاية من الجلطات ترتبط بعدد من الأمور، من بينها الحركة المنتظمة وصعود السلم يوميًا، مشيرًا إلى أن النشاط البدني يمثل أحد العوامل المهمة للحفاظ على صحة القلب.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك إحصائيات تفيد بأن الأشخاص الذين يصعدون السلم بشكل يومي يكونون في أمان بنسبة 39% من الجلطات.

وأوضح أن صعود السلم يجب أن يكون مناسبًا للحالة الصحية للشخص، لافتًا إلى ضرورة أن يكون القلب سليمًا وأن تكون الركبتان بحالة جيدة، حتى لا يؤدي المجهود إلى مشكلات صحية.

 

صحة الفم وعلاقتها بالقلب

ولم تتوقف نصائح جمال شعبان عند ممارسة النشاط البدني، إذ أشار إلى أهمية الاهتمام بصحة الفم والأسنان، موضحًا أن التهابات الفم يمكن أن يكون لها تأثير على الجسم، ومنه القلب.

وشدد على ضرورة تنظيف الأسنان بصورة يومية والحفاظ على صحة الفم، مشيرًا إلى أن نسبة من الميكروبات الموجودة في الفم قد يكون لها تأثير على الشرايين، وربما ترتبط بالإصابة بالجلطات.

«الفم السليم والأسنان السليمة»

وأكد جمال شعبان أهمية عدم إهمال صحة الأسنان، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة الفم والعناية بالأسنان يمثلان جزءًا من الاهتمام بالصحة العامة.

وتأتي هذه النصائح في إطار التأكيد على أهمية اتباع نمط حياة صحي، يجمع بين الحركة المنتظمة والاهتمام بصحة الفم والأسنان، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص قبل ممارسة أي مجهود بدني.

الجلطات القلب صحة القلب

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