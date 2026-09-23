اسم كبير.. يوسف أوباما: عموتة مدرب كبير.. والأهلي هيتحسن مع الوقت

أكد يوسف أوباما، لاعب بيراميدز، أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مدرب كبير وصاحب اسم مميز، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الانسجام مع أفكاره وتحسين مستواه.

وقال أوباما، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عدم بداية الأهلي بالشكل الذي يتوقعه البعض لا يعني الحكم مبكرًا على تجربة عموتة، موضحًا: «حسين عموتة مدرب كبير، مش شرط تبدأ بأحسن شكل زي ما الناس متوقعة، لكن هو مدرب كويس واسم كبير».

وأضاف: «وليد الكرتي بيتكلم عليه بشكل كويس جدًا، ومع الوقت الأهلي هيتحسن أكيد».

وأوضح لاعب بيراميدز أن أي مدرب يحتاج إلى فترة زمنية من أجل تحقيق الانسجام مع اللاعبين، مؤكدًا أن استمرار المدرب لفترة أطول يساعد الفريق على التطور وتحقيق نتائج أفضل.

واختتم يوسف أوباما تصريحاته قائلًا: «أي مدرب لما بيقعد أكتر بينسجم أكتر وبيبقى أحسن».