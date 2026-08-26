مصرع كهربائي على يد نجله بديرب نجم

لقي كهربائي يبلغ من العمر 53 عاما، ومقيم بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ في البطن، إثر تعدي نجله عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بإستقبال "الشافعي. ع"، 53 عاما، كهربائي ومقيم بديرب البلد، مصابا بجرح نافذ في البطن.

وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ونجله، بسبب مطالبة الأب لنجله بالبحث عن فرصة عمل، لعدم عمله.

وأضافت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة، قام خلالها الابن بالتعدي على والده باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ في البطن، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من التحفظ على الابن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.