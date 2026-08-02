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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض سرطان المبيض.. كل ما يود على المرأة معرفته

أعراض سرطان المبيض
أعراض سرطان المبيض
هاجر هانئ

عادةً لا يظهر سرطان المبيض بشكل مفاجئ وصارخ، بل يتسلل خلسةً عبر مشكلات يومية بسيطة. إذ تبدو الأعراض وكأنها جزء من روتين الحياة العادي لا علامات لمرض، مما يجعلها تمر دون أن يلاحظها أحد؛ كالشعور بامتلاء أو ضيق في البطن بعد العشاء، أو انخفاض في مستويات الطاقة يستمر لفترة أطول من المعتاد. لا شيء من هذه الأمور يستدعي الانتباه بحد ذاته، وهذا بالضبط ما يجعله يفاجئ الكثيرين على حين غرة. لا يعني هذا بالطبع اعتبار كل يوم تشعر فيه بوعكة أو تعب بمثابة إشارة تحذيرية، بل يتعلق الأمر بتعلم رصد النمط الكامن وراء هذه الأعراض، وعدم تجاهل الأمر عندما يخبرك حدسك بأن ثمة تغييراً قد طرأ.

أعراض سرطان المبيض التي يسهل تجاهلها

هناك سبب يجعل سرطان المبيض غالباً ما يمر دون أن يُكتشف؛ فأعراضه تبدو مطابقة تقريباً لأمور يواجهها الجميع من حين لآخر، مثل اضطراب المعدة، أو التقلبات الهرمونية المزعجة، أو الشعور العام بالتعب. وهذا التشابه هو أحد الأسباب الرئيسية لتأخر التشخيص في كثير من الأحيان عن الوقت المناسب. وإليكِ بعض العلامات التي تستحق الانتباه:

الانتفاخ المستمر: شعور بامتلاء المعدة وعدم الراحة، وهو شعور لا يزول مهما حاولتِ علاجه.

الشعور السريع بالامتلاء: أي الشعور بالاكتفاء، أو حتى الامتلاء المزعج، بعد تناول كمية أقل بكثير من المعتاد.

الشعور بعدم الراحة في منطقة الحوض أو البطن: ألم خفيف أو شعور بالضغط في أسفل البطن يتكرر حدوثه.

تغيرات في عادات الإخراج: الحاجة المتكررة لاستخدام المرحاض، أو الإمساك، أو تغيرات أخرى مستمرة لا تزول.

التعب غير المبرر: شعور بالإرهاق لا يزول بالنوم، لا سيما إذا ترافق مع الأعراض الأخرى المذكورة.

إن ظهور أحد هذه الأعراض لمرة واحدة لا يستدعي القلق، ولكن استمرار مجموعة منها معاً لعدة أسابيع هو أمر يستوجب الانتباه.

لماذا غالباً ما يتم اكتشافه في مرحلة متأخرة؟


يكمن جزء من صعوبة تشخيص سرطان المبيض في تشابه أعراضه الكبير مع حالات صحية شائعة وعادة ما تكون غير مقلقة؛ فمعظم الناس يعانون من الانتفاخ أحياناً، وغالباً ما يُعزى التعب إلى التوتر أو سوء النوم أو ضغط العمل. ومن السهل تفسير هذه الأعراض وتبريرها، إلى أن تصل لمرحلة تصبح فيها غير طبيعية. وبشكل عام، ينصح الأطباء بضرورة الانتباه واليقظة إذا كانت الأعراض:

تظهر فجأة أو تبدو مختلفة عما اعتدتِ عليه في حالتك الطبيعية
تستمر لأسابيع بدلاً من أن تزول
تزداد سوءاً أو تكراراً بمرور الوقت
تظهر مجتمعة بدلاً من ظهور عرض واحد تلو الآخر
هناك تحدٍ آخر أيضاً؛ إذ لا يُعرض على النساء ذوات المخاطر العادية أي فحص روتيني للكشف عن سرطان المبيض، على عكس بعض أنواع السرطان الأخرى. لذا، يعتمد الأمر بشكل كبير على انتباهكِ لجسمكِ وملاحظة أي تغيرات، لأنه لا يوجد إجراء آخر يقوم بهذه المهمة نيابةً عنكِ.

نوع التغييرات التي تستحق الانتباه


قد تبدو بعض هذه الأعراض والتغييرات غير مهمة بما يكفي للحديث عنها؛ مثل شعور بانتفاخ يفوق المعتاد قليلاً، أو انخفاض في الشهية دون تعمّد ذلك، أو الشعور بالإرهاق في معظم الأيام. ولكل عرض منها تفسير منطقي تماماً بحد ذاته، ولهذا السبب تحديداً يسهل تجاهلها. ولكن عندما تظهر هذه الأعراض مجتمعة أو تستمر لأسابيع، فإن هذا النمط يستحق الانتباه بدلاً من تجاهله أو التقليل من شأنه؛ فأنت أدرى بجسدك من أي شخص آخر، وما قد يبدو أمراً بسيطاً من الخارج، قد لا يكون كذلك من الداخل.

من هن الأكثر عرضة للخطر؟


لا يقتصر سرطان المبيض على فئة معينة من النساء، ولكن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة به:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو الثدي.
التغيرات الجينية الموروثة، وأشهرها طفرات الجينين BRCA1 وBRCA2.
العمر، ولا سيما بعد انقطاع الطمث.
عوامل معينة تتعلق بالصحة الإنجابية والهرمونات.
لا يعني وجود أي من هذه العوامل حتمية الإصابة بالمرض، لكن الأمر يستحق الذكر عند زيارتك القادمة للطبيب إذا كانت هذه العوامل تنطبق عليكِ.

متى يجب عليكِ زيارة الطبيب؟


تزول معظم حالات الانتفاخ من تلقاء نفسها ولا تتطلب سوى بعض الوقت. ولكن إذا استمرت الحالة دون تحسن، أو تفاقمت، أو بدأت تعيق ممارستك لحياتك اليومية، فعليكِ حجز موعد مع الطبيب. من المفيد جداً أن تكوني على دراية بمتى بدأت الأعراض، ومدى تكرارها، وما إذا كانت تزداد حدة تدريجياً، بدلاً من الاكتفاء بإخبار الطبيب بأنكِ لا تشعرين بصحة جيدة مؤخراً.

لا داعي لاعتبار كل ألم علامة تحذيرية؛ فالمهم هو ملاحظة التغيرات الحقيقية وعدم تجاهلها لأشهر متتالية. إن زيارة الطبيب العام لا تكلف الكثير، وهي وسيلة لاستبعاد احتمالات معينة بقدر ما هي وسيلة لاكتشاف حالات مرضية حقيقية. وفي كثير من الأحيان، تكون التغيرات البسيطة والهادئة -التي قد يسهل تجاهلها- هي التي تستحق الانتباه والاهتمام فعلاً.

سرطان المبيض أعراض سرطان المبيض الانتفاخ المعدة

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