بعد إعلان موعد زفافهما.. 10 صور جمعت كريستيانو رونالدو وجورجينا

تصدر خبر زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية مما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

قرر الثنائي كريستيانو و جورجينا رودريجيز الأحتفال يوم السبت القادم في جزيرة ماديرا البرتغالية، وذلك وفقا لما نشرته تقارير صحفية بريطانية.

صور رومانسية جمعت بين كريستيانو رونالدو وجورجينا

وفورا إعلان زفاف اللاعب كريستيانو على عارضة الأزياء جورجينا تداول مستخدموا مواقع التواصل صور رومانسية جمعت بينهما وكشفت عن قصة حبهم الملفتة.

من جانب أخر كشفت الصور عن أناقة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وأختيارها للإطلالات و الأزياء التي تحمل توقيع دور الأزياء العالمية، مما جعلها محط أنظار الكثير بالأخص الفتيات لأقتباس أحدث صيحات الموضة منها.

تعتمد عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز على الموديلات التي تتناسب معها و تكشف عن جمالها و قوامها الرياضي و المثالي أيضا، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات المجوهرات الفخامة التي تزيد من أناقتها.

إليكم أبرز الصور التي جمعت بين كريستيانو رونالدو وجورجينا