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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كانت بتغسل الأواني.. غرق سيدة في المجرى المائي للبحر اليوسفي بالمنيا

غريق في البحر اليوسفي
غريق في البحر اليوسفي
ايمن رياض

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، غرق سيدة داخل مياه البحر اليوسفي، إثر سقوطها في المجرى المائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بشأن غرق سيدة تدعى إ.أ. 23 عاما، داخل مياه البحر اليوسفي  بإحدى قرى مركز المنيا.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن السيدة كانت تقوم بغسل الأواني على حافة البحر اليوسفي، قبل أن تنزلق قدمها وتسقط داخل المياه، ولم تتمكن من إنقاذ نفسها، ما أسفر عن وفاتها غرقًا.

وبسؤال زوج المتوفاة ووالدها، أيدا ما توصلت إليه التحريات، ونفيا وجود أي شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

المنيا البحر اليوسفي غريق سيدة

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