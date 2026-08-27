التفاصيل الكاملة للقبض على فتاة طـ.عنت والدها بمقر عمله بسبب خلافات أسرية بملوي بالمنيا

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإصابة موظف بمركز ملوي جنوب المنيا، بعد تعرضه للطعن على يد ابنته داخل مقر عمله، وذلك بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى قرى مركز ملوي، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة موظف إثر تعرضه للطعن على يد ابنته.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتببن من التحقيقات الأولية نشوب خلافات أسرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

