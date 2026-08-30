قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
نجيب محفوظ.. 20 عامًا على الرحيل| الأديب الذي جعل الحارة المصرية تمشي إلى نوبل
كشف أثري عن بقايا مجمع سكني ومعصرة يُرجح استخدامها لإنتاج النبيذ
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية
اليوم.. أوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يستهدف رفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
علياء فوزى

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، لمناقشة مسودة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Sustainability Disclosure Standards).

وتأتي الورشة في إطار برنامج Sustainability Disclosure and Management Hub (SDMH)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Sustainable Finance Advisory Hub (SFAH) بقيادة الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تطوير أطر وطنية لإدارة وإفصاح الاستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق، بما يدعم تطوير بيئة استثمارية أكثر قدرة على جذب تدفقات رؤوس الأموال وتواكب الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة.

وتقوم مسودة خارطة الطريق على تطبيق مرحلي لمتطلبات الإفصاح، يبدأ بإفصاحات مناخية مبسطة، يليه التطبيق الأول لمعايير (IFRS) وصولًا إلى التطبيق الكامل لها، مع مراعاة اختلاف مستويات الجاهزية من حيث الحوكمة، وتوافر البيانات وجودتها، والنظم الداخلية، والمهارات الفنية، ومتطلبات المراجعة والتأكيد المهني.

وتركز المرحلة الأولى على الإفصاح المناخي المبسط، بينما تنتقل المرحلة الثانية إلى التطبيق الأول لمعايير (IFRS) للإفصاح عن الاستدامة، وتستهدف المرحلة الثالثة التطبيق الكامل للمعايير. 

كما تتضمن الخارطة مرحلة لاحقة لإضافة إفصاحات متوافقة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بما يدعم تطوير إطار أوسع للإفصاح ذي الصلة بالأثر والأهمية النسبية المزدوجة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يستهدف توفير معلومات أكثر موثوقية وقابلية للمقارنة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يساعد المستثمرين ومستخدمي التقارير على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ويدعم تخصيص رأس المال ورفع تنافسية الأسواق المصرية.

وأوضح أن الهيئة تدرك الأهمية المتزايدة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والتطورات الدولية المتسرعة في هذا المجال، وبصفتها السلطة الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر فقد اتخذت بالفعل خطوات تنظيمية مهمة بما يتماشى مع معايير البيئة والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وأشار إلى أن مسودة خارطة الطريق مازالت في مرحلة المناقشة والمراجعة قبل استكمال إجراءات اعتمادها، وأنها تستند إلى تطبيق مرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة، يراعي مستويات الجاهزية المختلفة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ويستفيد من المتطلبات القائمة، بحيث يتيح للجهات الخاضعة للرقابة تطوير نظم البيانات والحوكمة والقدرات والضوابط الداخلية بصورة تدريجية.

عُقدت ورشة العمل بحضور محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة،  آية علي مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة،  جياكومو بوجو، منسق شئون الاستثمار والتمويل المستدام والتحول الرقمي بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر،  جيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والأطراف المعنية.

نتائج تقييم الإفصاحات الحالية

استعرض المشاركون في ورشة العمل نتائج تقييم الإفصاحات الحالية، والتي أظهرت عددًا من التحديات المرتبطة بجودة وعمق الإفصاحات، والهياكل المؤسسية المعنية بالاستدامة، وتوافر الخبرات والموارد، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الربط بين أهداف الاستدامة والبيانات والأداء والنتائج القابلة للقياس، ودمج اعتبارات الاستدامة بصورة أكبر في الاستراتيجية وإدارة المخاطر.

وفي هذا الإطار، تتضمن مسودة الخارطة إجراءات لبناء القدرات وتطوير الإرشادات الفنية ودعم التحول الرقمي وتوفير أدوات البيانات، بما يساعد الجهات على معالجة فجوات الجاهزية قبل بدء التطبيق الإلزامي لكل مرحلة.

من جانبه، قال محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، إن الانتقال إلى معايير الإفصاح عن الاستدامة يتطلب تطوير البنية المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، بما يشمل رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة البيانات، وتطوير نظم الحوكمة والضوابط الداخلية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمستثمرين ومراقبي الحسابات ومقدمي خدمات التأكيد في مراحل تطوير وتنفيذ الإطار.

وأضاف أن خارطة الطريق تبني على منظومة الإفصاح القائمة في مصر بدلًا من إنشاء منظومة منفصلة، من خلال تطوير متطلبات (ESG) والإفصاحات المناخية الحالية والانتقال تدريجيًا إلى معايير (IFRS) باعتبارها مرجعية دولية توفر أساسًا أكثر اتساقًا وقابلية للمقارنة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر وفرص الاستدامة ذات الأثر المالي، بما يعزز جودة التقارير ويدعم قرارات المستثمرين وتخصيص رأس المال.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق تستهدف توفير إطار إفصاح أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على ملاءمته للسياق المصري، بما يضمن تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الاستدامة، ويعزز قدرة الشركات والأسواق المصرية على التعامل مع الفرص المرتبطة بالاستدامة.

الرقابة المالية الاستدامة الأمم المتحدة التحول الرقمي الإفصاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

شحن كارت الكهرباء

لتجنب انقطاع الكهرباء.. كيف تدير شريحة الاستهلاك بذكاء لتلافي الرسوم الإضافية

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد