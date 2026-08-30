سلامة الغذاء: 3516 رسالة مصدرة وإصدار 1300 شهادة صحية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ32 لعام 2026، عن الفترة من 22 إلى 28 أغسطس 2026، والذي استعرض أبرز جهود الهيئة في الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتعزيز سلامة الواردات والصادرات، ومتابعة القطاعات الغذائية المختلفة على مستوى الجمهورية.

3516 رسالة غذائية مصدرة

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير نحو 3516 رسالة غذائية بإجمالي 172 ألف طن، لصالح 1300 شركة مصدرة، وشملت الرسائل نحو 700 صنف من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات، والثمار والفواكه، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 40 صنفًا بإجمالي 36 ألف طن، تصدرتها البطاطا بإجمالي 14 ألف طن، تلاها البصل بنحو 7 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بإجمالي 25 ألف طن، تصدرتها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم المانجو بنحو 7 آلاف طن، والموالح بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها ساحل العاج والصومال والسعودية وتونس، من بين إجمالي 156 دولة مستوردة.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول بإجمالي 645 رسالة غذائية مصدرة، يليه ميناء الإسكندرية بـ540 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ514 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

218 ألف طن واردات غذائية

وفيما يتعلق بالواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1546 رسالة بإجمالي كمية تقدر بنحو 218 ألف طن، مستوردة لصالح 766 شركة، وتنوعت الأصناف بين القمح والزيوت المتنوعة والفول العريض وفول الصويا.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر خلال الأسبوع، تلتها إندونيسيا وأستراليا وأمريكا وإيطاليا، من بين إجمالي 80 دولة مصدرة للسوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في تصدر قائمة المنافذ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 521 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ321 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ194 رسالة.

وشملت الإفراجات الجمركية الإفراج عن 883 رسالة غذائية تحت التحفظ «إفراج مؤقت»، إلى جانب 390 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، فيما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ79 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات.

كما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ65 مستوردًا خلال الفترة نفسها.

التحفظ على 117 رسالة غذائية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 42 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 54 منشأة غذائية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية وضمان وصول غذاء آمن إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 117 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 17 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تشديد الرقابة على الواردات الغذائية.

وأعادت الهيئة تصدير 4 رسائل غذائية مرفوضة، بما يسهم في الحد من تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ والحفاظ على انسيابية حركة الواردات.

وفي قطاع التخزين، نفذت الإدارة 22 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والشرقية والقليوبية والإسكندرية والدقهلية، فيما ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1739 مخزنًا.

كما نفذت الإدارة زيارات تفتيشية على المخابز للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة.

61 زيارة للمصانع

وفي قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 61 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما تم تسجيل 11 منشأة جديدة لدى الهيئة.

وشملت جهود الرقابة كذلك معاينة 7 مصانع للتغذية المدرسية.

أما إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، فنفذت 13 مأمورية رقابية، إلى جانب 659 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة والبحيرة والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا والفيوم.

كما تم تسجيل 6 منشآت جديدة وإصدار 908 أذون تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 797 شركة مصدرة.

141 شكوى و484 منشأة تحت الرقابة

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع 141 شكوى من جهات وقنوات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب الخط الساخن.

وتمت معالجة عدد من الشكاوى، فيما يجري فحص باقي البلاغات واستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية على 484 منشأة غذائية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وشمال سيناء والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والأقصر وقنا وبورسعيد.

وأسفرت الحملات عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المنشآت التي تم رصد مخالفات بها تؤثر على سلامة الغذاء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528، وكذلك التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين على الرقم 01555771100 اتصالًا أو عبر واتساب، أو الخط الساخن 19565، والبريد الإلكتروني [email protected].

تسجيل 51 منتجًا من المكملات

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها، حيث تم تسجيل 51 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 344 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 مأموريات رقابية، واعتماد 28 شركة عاملة في القطاع.

كما أصدرت الإدارة 8 شهادات بيع حر و90 موافقة إعلانية.

وفي قطاع المحال العامة ذات النشاط الغذائي، تم تسجيل 410 منشآت جديدة، وإجراء 527 معاينة على مستوى الجمهورية، واستيفاء 295 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 83,309 منشآت.

تشديد الرقابة على المحالب

كثفت الهيئة جهودها لمتابعة قطاع الألبان، حيث نفذت 12 مأمورية تفتيشية على المحالب و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة والفيوم والشرقية والغربية وكفر الشيخ وبني سويف، وهي من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 39 زيارة تفتيشية شملت المطاعم والفنادق ومراجعة التراخيص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وبورسعيد وأسوان ومرسى مطروح ودمياط.

وفي قطاع وحدات الطعام المتنقلة، نفذت الهيئة 7 جولات رقابية بمحافظات القاهرة والبحر الأحمر وسوهاج، واستوفت 5 وحدات الاشتراطات المطلوبة، وتم إصدار شهادات مؤقتة لها.

913 منشأة للمواد الملامسة للغذاء

واصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء حملاتها، حيث نفذت 12 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والدقهلية.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع إلى 913 منشأة.

ضبط 147 كجم لانشون مجهول المصدر

نفذت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 99 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة.

كما تم تسجيل مجزر دواجن جديد، وإصدار 28 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

وخلال مأمورية تفتيشية غير معلنة بمحافظة القليوبية، تم ضبط 147 كجم من اللانشون مجهول المصدر ودون بيانات تعريفية داخل أحد المصانع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذت الهيئة حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين بمحافظة القاهرة للكشف البيطري على اللحوم وإبداء الرأي الفني بشأنها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

834 منشأة في قطاع الأسماك

وفي إطار دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات ميدانية بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والمنوفية وبورسعيد وكفر الشيخ.

وشملت الزيارات مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في قطاع الأسماك إلى 834 منشأة، تضم مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

4631 منشأة تحت التفتيش

كثفت الهيئة حملاتها الرقابية على الأغذية المتداولة في السوق المحلي بمختلف المحافظات، حيث شملت أعمال التفتيش 229 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة.

وخلال الأسبوع، تم تنفيذ 1232 مأمورية رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 4631 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 60 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1293 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 29 منشأة غذائية.

حملات مكثفة بالمحافظات

وفي محافظة الغربية، نفذ فرع الهيئة 16 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت 168 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من الدواجن والحلوى والمياه الغازية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة استهدفت 16 منشأة غذائية غير مرخصة، وتحرير 38 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 20 منشأة غذائية، وضبط 3 أطنان و200 كجم من الطحينة الموضوعة داخل براميل غير صالحة لتعبئة المواد الغذائية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 3 أطنان من المخلل والملح بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية.

كما تم تنفيذ 21 حملة توعوية، إلى جانب تنفيذ 73 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

40 محضرًا في الأقصر وقنا

نفذ فرعا الهيئة بمحافظتي الأقصر وقنا 20 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات ومجلس المدينة.

وشملت الحملات المرور على 64 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 40 محضرًا وإعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات طرأت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية.

ضبط أسماك وجبن غير صالحة بالفيوم

وفي الفيوم، نفذ فرع الهيئة 4 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، شملت 16 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1700 كجم من الأسماك و765 كجم من الجبنة الموزاريلا غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم توعية أصحاب المنشآت بأهمية تحسين ممارسات سلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بالاشتراطات واستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة.

حملات رقابية في الدقهلية وكفر الشيخ

وفي الدقهلية، نفذ فرع الهيئة حملتين تفتيشيتين مشتركتين بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومجلس المدينة، شملتا 6 منشآت غذائية بمركزي المنزلة ودكرنس.

وأسفرت الحملات عن إعدام 115 كجم من المواد الغذائية التي طرأ تغير على خواصها الطبيعية، وتحرير 4 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

كما نفذ فرع الهيئة بكفر الشيخ 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، شملت 16 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير 9 محاضر بالمخالفات.

مخالفات غذائية في الوادي الجديد والشرقية

وفي الوادي الجديد، نفذ فرع الهيئة 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري، شملت 23 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من اللحوم والألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتجات طرأت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

وفي الشرقية، نفذ فرع الهيئة 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ورئاسة الحي، شملت 15 منشأة غذائية بمركزي الزقازيق ومنيا القمح.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المشروبات الغازية التي ظهرت عليها علامات فساد ظاهري وتغير في خواصها الطبيعية، وإعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محضرين لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة استمرار جهود التوعية والتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويحافظ على صحة وسلامة المستهلكين.