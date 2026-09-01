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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هيئة الكتاب تفتتح الدورة الأولى لمعرض الترسانة في هذا الموعد

معرض الترسانة للكتاب
معرض الترسانة للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعد غد الخميس، فعاليات الدورة الأولى لمعرض نادي الترسانة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب مجموعة من دور النشر المصرية، وذلك بمقر نادي الترسانة الرياضي.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على دعم نشر المعرفة، والتوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف المؤسسات والمواقع، بما يتيح الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، وتشجيع أفراد المجتمع على القراءة واقتناء الكتب.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب إصدارات قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية المشاركة، بما يوفر لرواد النادي وأسرهم فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات والعناوين في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية، فضلًا عن كتب الأطفال والنشء.

وتستهدف الدورة الأولى من المعرض توفير الكتاب بأسعار مناسبة، وإتاحة مجموعة واسعة من العناوين أمام أعضاء النادي ورواده، بما يجعل زيارة المعرض فرصة للتعرف على إصدارات متنوعة تناسب مختلف الاهتمامات والأعمار.

ويعكس تنظيم معرض نادي الترسانة للكتاب توجهًا نحو توسيع نطاق التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات الرياضية، والاستفادة من التجمعات الجماهيرية داخل الأندية في نشر الكتاب وتعزيز عادة القراءة، إلى جانب تقديم خدمات ثقافية ومعرفية لأعضاء هذه المؤسسات.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض بإصداراتها المتنوعة، إلى جانب مشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر المصرية، بما يقدم تجربة شرائية متنوعة لرواد النادي خلال فترة إقامة المعرض.

ويُعد معرض نادي الترسانة للكتاب في دورته الأولى خطوة جديدة نحو وصول الكتاب إلى الجمهور في أماكن تجمعه اليومية، وفتح مساحات جديدة أمام الناشرين والمؤسسات الثقافية للوصول إلى القراء.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض نادي الترسانة للكتاب

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