القبض على سائق نقل صدم سيارة سيدة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية خلفية" بمطاردتها والإصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها حال سيرهما على أحد الطرق بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة"- مقيم بمحافظة أسيوط )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 28 / أغسطس المنقضى لخلاف حول أولوية المرور ، وعلل هروبة خشية تعرضه للمسائلة القانونية وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.