بإقبال جماهيري كبير .. الأغاني الطربية والعروض التراثية تزين "شاطئ الفن" بستانلي

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، شهد شاطئ ستانلي بالإسكندرية حفلا فنيا ضمن فعاليات برنامج "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

حضر الحفل الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والشاعر أحمد عواد، رئيس نادي الأدب المركزي، إلى جانب لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة والإعلاميين، وأعداد غفيرة من المواطنين.

وفي كلمته، نقل الدكتور محمد عبد الرازق تحيات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مشيدا بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم فعاليات فنية وثقافية تسهم في إحياء التراث السكندري، وإعادة تقديم الفن الأصيل للجمهور.

وأكد أن الإقبال الجماهيري الكبير على فعاليات "شاطئ الفن" يعكس حرص أبناء الإسكندرية والمصطافين على التفاعل مع الفنون الراقية، مشيرا إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في شاطئ ستانلي، بما يتميز به من موقع فريد وطابع جمالي خاص، فضلا عن كونه أحد أبرز المعالم التي تتوسط قلب الإسكندرية.

من ناحيتها، أعربت الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، عن سعادتها بالإقبال الكبير على فعاليات برنامج "شاطئ الفن"، التي تأتي في إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، الذي يستهدف إتاحة الفنون والأنشطة الثقافية للجمهور، والوصول بها إلى مختلف الفئات، وتوجهت بالشكر إلى محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف على التعاون والدعم المستمر في تنفيذ الفعاليات، مؤكدة حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم برنامج متنوع يلبي مختلف الأذواق ويسهم في نشر البهجة وإثراء الحياة الثقافية والفنية للمواطنين، خاصة خلال الإجازة الصيفية.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، منها "إسكندرية المحروسة" في أداء جماعي، "طاير يا هوى" غناها آدم محمد، "يا تجيبلي شيكولاتة" بصوت ملك سعد، "على رمش عيونها" قدمها كريم علاء، و"عدوية" بصوت محمود حسين.

كما قدم هيثم دراز أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، وقدمت نرمين محمود "محمد يا رسول الله"، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وختاما أوبريت "الليلة الكبيرة" الذي قدمه مايسترو الفرقة، وسط تفاعل كبير.



وتواصلت فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية الدكتورة نشوى فوزي، مع عرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم، تضمن فقرة عزف على المزمار البلدي والآلات الإيقاعية، وأخرى للعزف على الربابة شارك خلالها الجمهور بالغناء، إلى جانب مجموعة من الأغنيات الشعبية والتراثية، منها "الغلة غلتنا"، "وشك ولا القمر"، "على ورق الفل"، "ياما دقت عالراس طبول"، و"مصر الحقيقة".

واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنانة سمر القصاص، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور المصري، منها "مصر الحكاية"، "إجازة سعيدة"، "الإسكندراني"، "العيد اليوم"، "صعيدي يا بوي"، "الفلاحي"، "العنب"، "الأراجوز"، "هو وهي"، و"دقوا الشماسي".