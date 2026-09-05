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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هذا النوع من الخضار يحمى العظام والأسنان وينقص الوزن

العظام
العظام
اسماء محمد

يحتوى الجزر على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والتى تحمى الجسم من أمراض عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd، نكشف لكم أهم فوائد الجزر الصحية.

يقوي عظام

 يحتوي الجزر على الكالسيوم وفيتامين ك، وهما عنصران مهمان لصحة العظام.

 إنقاص الوزن

كما يحتوي الجزر على سعرات حرارية قليلة جدًا لكل حصة، كما أن الألياف الموجودة فيه تُشعرك بالشبع، ما يقلل من كمية الطعام التي تتناولها، وبالتالي يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ويدعم فقدان الوزن.

ويمكن أن يساعد الجزر على خفض الكوليسترول، حيث ربطت الدراسات بين تناوله وخفض الكوليسترول.

 مفيد للأسنان واللثة

 تخيله كفرشاة أسنان طبيعية فهو ينظف أسنانك أثناء المضغ، ويزيل تراكم البلاك الضار من طبقة المينا.

كما أنه يزيل البقع السطحية، ليمنحك ابتسامة أكثر إشراقًا.

الجزر فوائد الجزر العظام الأسنان إنقاص الوزن

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