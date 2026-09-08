محافظ المنيا: 114 مركزًا ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، وتقريبها من محل إقامتهم، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة الطبية والارتقاء بمستوى جودتها.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا تشمل 114 مركزًا ووحدة طب أسرة، مع استهداف التوسع تدريجيًا ليصل إجمالي مراكز ووحدات الرعاية الأولية إلى 290 مركزًا ووحدة مع اكتمال تطبيق المنظومة، بما يسهم في تغطية مختلف مراكز المحافظة وتعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، والتي تستهدف تعريف المواطنين بالخدمات الصحية المتاحة وآليات التسجيل والاستفادة من المنظومة.

وأشار المحافظ إلى أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة باعتبارها نقطة الانطلاق الأولى في رحلة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تقدمه من خدمات الرعاية الأولية والوقائية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة، إلى جانب توجيه الحالات التي تحتاج إلى تدخلات أو خدمات تخصصية إلى المنشآت الطبية المناسبة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه صدر قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1449 و1577 لسنة 2026 بنقل تبعية 60 مركزًا ووحدة طب أسرة إلى الهيئة، بواقع 11 مركزًا و49 وحدة، حيث تم تشغيل 59 مركزًا ووحدة حتى الآن، بواقع 11 مركزًا و48 وحدة، فيما تم استلام 55 منشأة.

وتضم مراكز طب الأسرة التي تم تشغيلها: بني خالد، الأشمونين، قرية هور، إتليدم، منسافيس، صفانية، بني حسن الشروق، شارونة، شم البحرية - أبو بشت، البرشا، والبياضية.

وتشمل وحدات طب الأسرة التي تم تشغيلها عددًا من المنشآت بمختلف مراكز المحافظة، من بينها: بني سالم، بني عمران - نزلة سعيد، بني عبيد، ساقية موسى، منهرى، الكرم، المطاهرة الشرقية، الشيخ زياد، القايات، بان العلم، المسيد، الشيخ مسعود، بني عامر، عطف حيدر، كفر المغربي، جزيرة شيبة، أسرة منتوت، بني محمد شعراوي، أبو الصفا، أبوقرقاص البلد، سفاي، كفر لبس، منشأة دعبس، كوم الزوهير، الشيخ تمي، البسقلون، سلاقوس، مفوز طيبة - كفر عبدالخالق، الشيخ سليم، منشأة عبدالله، طوخ، الحاج قنديل، الرحمانية، العمارية الشرقية، اشنين النصارى، بلهاسة، جزيرة شارونة، ملاطية، نزلة أولاد الشيخ، نزلة بلهاسة، دهمرو، الروضة، الريرمون، أبشادات، تونا الجبل، معصرة ملوي، سنجرج، دير البرشا، ونواي.

وأكدت الهيئة أن مراكز ووحدات طب الأسرة تلبي نحو 80% من احتياجات المواطنين للرعاية الصحية وفقًا لنظم الصحة العالمية، باعتبارها المستوى الأول والأقرب لتقديم الخدمة، وتشمل خدماتها الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحص الطبي الشامل، ومتابعة الأمراض المزمنة، وخدمات صحة الأسرة والمرأة والطفل، والكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة، والتطعيمات، ومتابعة النمو والتغذية والتثقيف والتوعية الصحية.

وتتضمن منظومة الخدمات عيادات تخصصية في عدد من التخصصات، منها الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والرمد والعظام والجلدية، إلى جانب التغذية العلاجية والمشورة النفسية والعلاج الطبيعي، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو تدخلات تخصصية ومتقدمة إلى المستشفيات والمجمعات الطبية وفقًا لاحتياجاتها.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التكامل بين مستويات الرعاية الصحية يسهم في توجيه كل حالة إلى مستوى الخدمة المناسب، والاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمجمعات الطبية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى سرعة التسجيل وفتح الملفات الصحية والاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يعتمد على وعي المواطنين بالخدمات المتاحة وآليات الحصول عليها، مشيدًا بجهود جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة والتوسع في خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل للانتفاع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل يتم من خلال بطاقة الرقم القومي، وبالنسبة للأطفال من خلال شهادات الميلاد، مع فتح الملف الصحي وإجراء الفحص الطبي الشامل بالتزامن مع التسجيل، بما يتيح اكتشاف الأمراض وعوامل الخطورة مبكرًا، وتحديد الاحتياجات الصحية لكل فرد ووضع خطة المتابعة والرعاية المناسبة.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة المنيا إلى التوجه لأقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة للهيئة، وبدء إجراءات التسجيل وفتح الملف الصحي وإجراء الفحص الطبي الشامل، للاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك ضمن الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» للتعريف بالمنظومة وخدماتها وطرق الاستفادة منها.