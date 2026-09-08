محافظ المنيا يؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسات الدينية لدعم التنمية وتحسين الخدمات

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تعزيز أطر التعاون والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لـ الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كما وجه نيافته الدعوة للمحافظ لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لمطرانية ملوي، التي تتضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الإيبارشية وترسيم نيافته مطرانًا لها.

وأشار المحافظ إلى الدور الوطني والتنموي المهم الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم جهود الدولة وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية والمجتمعية تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتعزيز قيم المواطنة والتكاتف بين أبناء الوطن.

كما التقى المحافظ نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب مناقشة مقترحات التعاون المجتمعي لمساندة جهود الأجهزة التنفيذية، وسبل تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، خاصة بالقرى والأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق رؤية وخطة متكاملة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مع استمرار فتح قنوات التواصل المباشر مع القيادات الدينية والشعبية، للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والتعامل معها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بمراكز وقرى المحافظة.

من جانبها، أعربت القيادات الدينية والكنسية عن تقديرهما للجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا لدعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين دعم الكنيسة لمختلف المبادرات والمشروعات التنموية والرئاسية التي تستهدف خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز قيم المواطنة والتكاتف المجتمعي وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب الدكتور كريم بدر حلمي، والنائب محسن حته.

