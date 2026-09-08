قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد مع تل أبيب.. 12 دولة غربية تتجه لتقييد تجارة المستوطنات الإسرائيلية
ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر ختام الثلاثاء 8 سبتمبر
رئيس الوزراء متابعًا العمل بـ"رأس الحكمة": تذليل العقبات لدفع التنمية بالساحل الشمالي
اشتريها خلال ساعات.. القائمة النهائية لأسعار السلع التموينية بمنافذ التموين
الأهلي ينعى أحمد عبد الباقي
السعودية وروسيا تشددان على حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات المائية الدولية
الإحصاء : 14.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال النصف الأول من 2026
بريطانيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتفرض عقوبات جديدة
الطيران اليمني يضرب تعزيزات حوثية متجهة إلى الوازعية بمحافظة تعز
قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
الإحصـــــاء: 62.5% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال النصف الأول من عام 2026
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسات الدينية لدعم التنمية وتحسين الخدمات

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تعزيز أطر التعاون والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لـ الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كما وجه نيافته الدعوة للمحافظ لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لمطرانية ملوي، التي تتضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الإيبارشية وترسيم نيافته مطرانًا لها.

وأشار المحافظ إلى الدور الوطني والتنموي المهم الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم جهود الدولة وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية والمجتمعية تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتعزيز قيم المواطنة والتكاتف بين أبناء الوطن.

كما التقى المحافظ نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب مناقشة مقترحات التعاون المجتمعي لمساندة جهود الأجهزة التنفيذية، وسبل تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، خاصة بالقرى والأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق رؤية وخطة متكاملة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مع استمرار فتح قنوات التواصل المباشر مع القيادات الدينية والشعبية، للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والتعامل معها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بمراكز وقرى المحافظة.

من جانبها، أعربت القيادات الدينية والكنسية عن تقديرهما للجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا لدعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين دعم الكنيسة لمختلف المبادرات والمشروعات التنموية والرئاسية التي تستهدف خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز قيم المواطنة والتكاتف المجتمعي وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب الدكتور كريم بدر حلمي، والنائب محسن حته.
 

المنيا محافظ المنيا ملوى مطرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

ترشيحاتنا

السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ قنا يتفقدان مشاركة مؤسسة أبو العينين في قافلة «إيد واحدة»

السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ قنا يتفقدان مشاركة مؤسسة أبو العينين في قافلة «إيد واحدة»

جانب من التقديم

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تزايد الإقبال على التقديم بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

مشاركة لافتة لوزارة الإنتاج الحربي في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026

أسلحة وأنظمة متطورة.. الإنتاج الحربي يستعرض أحدث الصناعات بمعرض العلمين الدولي للطيران

بالصور

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

لو طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة.. 7 أفكار سريعة ومشبعة

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد