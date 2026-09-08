محافظ المنيا في احتفالية أوائل الثانوية العامة: أنتم ثروة مصر الحقيقية وقاطرة التنمية للمستقبل

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية تكريم أوائل شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 /2026، والتي أُقيمت بديوان عام

المحافظة، تقديرًا لتفوقهم الدراسي وإنجازهم المشرف، وذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعماد الدين محمود، وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأسر الطلاب المكرمين.

وأكد محافظ المنيا، خلال كلمته، أن الطلاب المتفوقين يمثلون ثروة مصر الحقيقية وقاطرة التنمية نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بهم لا يقتصر على تكريم لحظة نجاح، وإنما يعكس تقدير المحافظة لما بذلوه من جهد وما حققوه من إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز.

وقال المحافظ إن ما حققه أوائل الثانوية العامة من تفوق هو ثمرة للعزيمة والإصرار والاجتهاد، وشراكة حقيقية بين الطالب وأسرته ومعلميه ومؤسسته التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة تعتز بأبنائها المتفوقين وتراهن عليهم في بناء مستقبل أفضل، باعتبارهم نماذج مضيئة وقوة دافعة لمسيرة التنمية وبناء مجتمع المعرفة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور، لما قدموه من دعم وتضحيات طوال العام الدراسي، وحرصهم على توفير المناخ الملائم لأبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة مسيرة الاجتهاد خلال المرحلة الجامعية، والتسلح بالعلوم الحديثة والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من الفرص التعليمية والمعرفية المتاحة، ليكونوا نماذج ناجحة ومؤثرة في مجتمعهم ووطنهم.

من جانبه، أعرب صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن خالص التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب المحافظة خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس جهود منظومة التعليم بالمنيا، وحرصها على توفير بيئة تعليمية محفزة على التفوق والإبداع والابتكار.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم المستمر الذي يقدمه محافظ المنيا للمنظومة التعليمية، إلى جانب جهود المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وخلال الاحتفالية، أعربت إحدى أمهات الطلاب المكرمين عن تقديرها وامتنانها لمحافظ المنيا، مشيدة بما تبذله المحافظة من جهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم قطاع التعليم، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة للطلاب وأسرهم.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الغنائية واللوحات الاستعراضية الوطنية، التي قدمها كورال مديرية التربية والتعليم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

تكريم الطلاب

وفي ختام الاحتفالية، قام اللواء عماد كدواني بتكريم الطلاب الأوائل وتسليمهم شهادات التقدير، إلى جانب إهدائهم أجهزة «لاب توب» حديثة، تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والتميز العلمي والتكنولوجي خلال المرحلة الجامعية.

كما حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع الطلاب المكرمين وأولياء أمورهم، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، وأن يواصلوا مسيرة التفوق بما يسهم في خدمة وطنهم ورفع اسم محافظة المنيا.