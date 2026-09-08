الليلة.. موعد مباراة كلوب بروج وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج البلجيكي لمواجهة نظيره أستون فيلا الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها كلوب بروج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يأمل أستون فيلا في تحقيق بداية قوية بمشواره في البطولة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وأستون فيلا

وتنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية مباراة كلوب بروج وأستون فيلا، باعتبارها صاحبة حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء لمتابعة أبرز التفاصيل الفنية الخاصة بالمواجهة.