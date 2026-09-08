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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال: الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد عليّ.. وإذا أردنا الفوز فعلينا الضغط

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أكد الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، أن الفوز بجائزة الكرة الذهبية ليس قرارًا بيده، مشيرًا إلى أن العمل الذي قدمه مع فريقه والمنتخب الإسباني خلال الفترة الماضية يمنحه فرصة للمنافسة على الجائزة.

وقال يامال خلال المؤتمر الصحفي: «الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد عليّ، بل على الأشخاص الذين يصوتون. العمل الذي قمنا به مع برشلونة والمنتخب الإسباني كان مذهلًا، وأعتقد أن لدي فرصة جيدة بعد العام الذي قدمته، لكن علينا الانتظار لنرى».

وأضاف: «إذا فزت بها، سأكون ممتنًا بالتأكيد لزملائي في برشلونة والمنتخب الوطني، لأن ما حققته لم يكن بمفردي».

وتطرق نجم برشلونة إلى أهمية الضغط في كرة القدم الحديثة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين مطالبون بالمساهمة دفاعيًا من أجل تحقيق الانتصارات.

وأوضح: «إذا كنت تريد الفوز، فعليك في كرة القدم الحديثة أن تضغط. أعتقد أنه لا يتعين عليك سوى النظر إلى الفرق التي فازت بكل شيء مؤخرًا، الجميع يضغط، بغض النظر عن هوية اللاعب».

واختتم يامال تصريحاته قائلًا: «إذا أردنا الفوز، فعلينا الضغط. وإذا لم نفعل ذلك، فسنخسر».

لامين يامال الدوري الاسباني برشلونة

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