10 مواهب تتنافس على جائزة الأفضل عالميًا.. لامين يامال وإبراهيم مازا في القائمة

كُشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة شابة في كرة القدم على مستوى العالم لهذا العام، والتي شهدت حضور عدد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العالمية، وسط منافسة قوية لحصد الجائزة.

وضمت قائمة المرشحين في فئة الرجال 10 لاعبين، يتقدمهم الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، إلى جانب عدد من المواهب التي لفتت الأنظار خلال الفترة الماضية.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

كريم العجبيغوفيتش، أيوب بوعدي، باو كوبارسي، يان ديوماندي، لينارت كارل، إيلي جونيور كروبي، لامين جمال، يوهان مانزامبي، إبراهيم مازا، ووارن زائير إيمري.

وعلى صعيد منافسات السيدات، ضمت القائمة 5 لاعبات، هن:

فيرله بورمان، فيكي لوبيز، فيليسيا شرودر، كلارا سيرا جوردي، وليلي يوهانس.

وتسلط الجائزة الضوء على المواهب الشابة التي نجحت في تقديم مستويات مميزة وفرضت نفسها على الساحة الكروية، في ظل التوقعات بأن يكون لهذه الأسماء دور بارز في مستقبل كرة القدم العالمية.

وتشهد قائمة هذا العام منافسة قوية بين مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين نجحوا في جذب الأنظار بأدائهم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال مراسم التتويج المرتقبة.